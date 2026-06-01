Madagascar: Tsinjoniavo Aina Mahasambatra - « Je rêve désormais du titre de Woman Grand Master »

interview

Tsinjoniavo Aina Mahasambatra, élève en classe de seconde, continue de faire rayonner Madagascar sur la scène échiquéenne africaine. Championne d'Afrique en U12 en 2023, puis sacrée en U14 il y a dix jours, elle se confie avec simplicité sur son parcours et ses ambitions.

Après votre titre africain en U12, vous décrochez maintenant la couronne en U14. Quel sentiment domine après ce nouveau sacre continental ?

Je suis très contente et fière de ce nouveau titre. C'est aussi une grande satisfaction, car la compétition était difficile et le niveau plus élevé qu'auparavant. Ce sacre montre que mes efforts et mes entraînements ont porté leurs fruits. Représenter Madagascar et réussir à rester parmi les meilleures jeunes joueuses africaines me rend vraiment heureuse.

Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre manière de jouer et de préparer les compétitions depuis votre premier titre africain ?

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Depuis mon premier titre, je pense être devenue plus persévérante et plus autonome dans ma préparation. J'essaie davantage d'analyser mes parties et de comprendre mes erreurs. Avec l'expérience, j'ai aussi appris à mieux gérer la pression et à rester concentrée, même dans les moments difficiles.

Durant ce championnat, y a-t-il eu une partie ou un moment décisif où vous avez senti que le titre pouvait devenir possible ?

Oui, surtout lors de la huitième ronde. C'était un moment important, car la partie était très disputée. Après cette victoire, j'ai commencé à croire sérieusement que le titre était à ma portée. Mentalement, cela m'a donné encore plus de confiance pour la suite du tournoi.

Comment vous êtes-vous préparée à cette compétition, aussi bien sur le plan technique que mental, face à des adversaires de plus en plus fortes ?

J'ai augmenté la durée et l'intensité des entraînements. J'ai travaillé plusieurs ouvertures, des exercices tactiques et l'analyse de parties. Sur le plan mental, j'ai surtout essayé d'être plus calme et plus patiente pendant les matchs. Aux échecs, le mental est très important, surtout face à des adversaires fortes, où chaque détail peut faire la différence.

Après ce nouveau titre africain, quels sont désormais vos prochains objectifs dans votre carrière échiquéenne ?

À court et moyen termes, mon objectif principal est de bien préparer le championnat du monde. Ce sera encore une expérience importante pour progresser et apprendre face aux meilleures joueuses internationales. Sur le long terme, je rêve d'obtenir le titre de Woman Grand Master. C'est un objectif ambitieux qui demande beaucoup de travail, mais je vais continuer à avancer étape par étape.

Quel message adressez-vous aux jeunes joueurs d'échecs de la Grande Île ?

Je voudrais leur dire de ne jamais abandonner leurs rêves et leurs objectifs. Même quand les difficultés arrivent, il faut continuer à travailler et à croire en soi. Avec de la patience, de la discipline et beaucoup d'efforts, on peut progresser et réaliser de belles choses.