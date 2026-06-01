Madagascar: Rugby à XV - Top 12 - US Ankadifotsy domine l'UAS Cheminot

L'US Ankadifotsy a confirmé son statut de prétendant au top 4 en dominant l'UAS Cheminot sur le score de 24-9, lors de la neuvième journée du XXL Energy Top 12.

Dans une rencontre disputée au stade Makis d'Andohatapenaka devant un public peu nombreux, les rugbymen d'Ankadifotsy ont maîtrisé leur match face à une équipe cheminote toujours menacée par la relégation.

Les tribunes clairsemées du stade Makis ont contrasté avec l'intensité proposée sur la pelouse entre deux équipes aux objectifs opposés : consolider le top 4 pour l'USA et sauver sa place dans l'élite pour les Cheminots.

Dès l'entame, les joueurs d'Ankadifotsy ont affiché leurs intentions avec un premier essai transformé qui leur permet de mener rapidement 7-0 quelques minutes après le coup d'envoi. Plus agressifs dans les phases de conquête et mieux organisés offensivement, les hommes de l'USA ont imposé leur rythme face à une équipe de l'UASC en difficulté.

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Les Cheminots ont tenté de réagir par le pied, sans réussite dans un premier temps. De son côté, Hery Rakotomanalina a ajouté une pénalité à la 23e minute avant qu'un nouvel essai transformé ne permette à l'US Ankadifotsy de prendre le large (17-0, 27e). L'UASC a finalement débloqué son compteur grâce à deux pénalités inscrites avant la pause pour revenir à 6-17.

Au retour des vestiaires, Ankadifotsy a immédiatement repris le contrôle du match. À peine le ballon récupéré après une mêlée, les avants et trois-quarts de l'USA ont lancé une offensive conclue par un troisième essai transformé par Hery Rakotomanalina (24-6, 43e).

Défaite de FT Manjakaray

Les Cheminots ont répondu par une nouvelle pénalité pour réduire l'écart à 9-24, mais la suite du match a été marquée par de nombreuses fautes et un engagement physique intense. Le carton rouge infligé au numéro 16 de l'UAS Cheminot à la 60e minute a compliqué davantage la tâche des Cheminots, contraints de terminer la rencontre en infériorité numérique. Malgré plusieurs offensives de part et d'autre, le score n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final.

Grâce à cette victoire, l'US Ankadifotsy conserve sa place dans le top 4 provisoire et pourrait chiper la troisième place occupée par FT Manjakaray, battu par TFA. « La victoire est l'objectif principal et c'est le plus important avant de penser à la suite de la compétition », confie Hery Rakotomanalina.

Pour l'UAS Cheminot, la situation devient de plus en plus préoccupante. Toujours onzième au classement, le club joue désormais sa survie dans l'élite lors des deux dernières journées. « Nous avons encore deux matches à disputer pour sauver notre place dans le Top 12. Nous nous battrons pour rester dans l'élite », assure le coach Jean de Dieu Rakotonirina.