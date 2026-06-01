Afrique: Jiu-Jitsu - Open Cape Town - Andy, Enoka et Itiela arrachent l'or

Razzia. Les jiujitsukas malgaches ont brillé à l'AJP Tour Cape Town International Championships ce week-end en Afrique du Sud. Andy Rasamy Anoharana a réalisé un doublé en or. Andy a été sacré champion en gi, ou combat avec kimono, et a décroché la médaille d'or dans la catégorie ceinture marron -85 kg. Il a également remporté l'or en combat Absolute. Andy n'a finalement pas disputé le tournoi no gi en raison d'une blessure au genou durant la demi-finale Absolute.

Enoka Mazas remporte, quant à lui, la médaille d'or de la catégorie Boys Gi Infant -30 kg. Et Itiela Mazas a décroché la médaille d'or des Girls gi teen ceinture jaune -57 kg. Elle a dû être surclassée en yellow belt, faute d'adversaires dans sa catégorie Grey belt.

Bryan Rasamy Anoharana, chez les -69 kg, a arraché, pour sa part, deux médailles de bronze, une chacune en gi et no gi.

Deux autres jiujitsukas, Aiky Iloaina et Mahasoa Ranarivelo, vont, quant à eux, participer au London Spring International Open IBJJF Championship en Angleterre les 13-14 juin.

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Aiky, champion de Madagascar 2025 et médaillé d'or au récent Grappling Tournament, est engagé dans la catégorie -64 kg juvénile ceinture bleue. Mahasoa, médaillé de bronze au championnat du monde d'Abu Dhabi, sera de son côté en lice chez les -40 kg ceinture grise.

Ces sorties internationales serviront pour ces jiujitsukas de préparation en vue du championnat du monde à Abu Dhabi en novembre.