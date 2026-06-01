Madagascar: Judo - JO de Los Angeles - Laura et Angelot bénéficient d'une bourse olympique

1 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Deux judokas, Aina Laura Rasoanaivo Razafy du JC Saint-Michel dans la catégorie des -70 kg et Angelot Yacinthe Rakotonandrasana du Club omnisports des forces armées chez les -60 kg, bénéficient d'une bourse olympique à travers le programme d'aide financière « Scholarship Road to Los Angeles 2028 » du Comité international olympique (CIO).

Cette bourse vise à accompagner leur préparation en vue des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, en leur offrant les moyens nécessaires pour s'entraîner et se préparer dans les meilleures conditions. Ces aides leur permettront de participer à des compétitions internationales qualificatives, de bénéficier de stages et de poursuivre leur qualification d'excellence au plus haut niveau.

La championne d'Afrique 2025 et médaillée de bronze à la dernière édition, fin avril à Nairobi, au Kenya, Laura Rasoanaivo est en quête d'une deuxième qualification olympique après sa première participation aux JO de Paris en 2024. Angelot était, quant à lui, médaillé de bronze aux Jeux africains en 2024.

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