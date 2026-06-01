Madagascar: Mountain Ultra Trail - Tahirinirina Jeannot Avotraniaina triomphe

Le traileur malgache Tahirinirina Jeannot Avotraniaina a réalisé un immense exploit en remportant le MUT Miler du Mountain Ultra Trail by UTMB, disputé du 29 au 31 mai à George, en Afrique du Sud. Le spécialiste des longues distances s'est imposé sur les 168 km de l'épreuve reine avec autorité en 23 h 53 mn 25 s.

Avec cette victoire, Madagascar s'est illustré sur la scène internationale du trail avec l'un des rendez-vous majeurs du trail africain, intégré au circuit mondial UTMB World Series. Sur les 75 partants et les 54 qui ont franchi la ligne d'arrivée, le coureur du Crown Athletics Club d'Antsirabe a bouclé les 168 km et 8 016 mètres de dénivelé positif, loin devant ses poursuivants.

Grâce à une gestion de course remarquable et une grande endurance, le Malgache a devancé le Sud-Africain Mark Winter, deuxième en 24 h 13 mn 07 s, et le Zimbabwéen Admire Muzopambwa, troisième en 25 h 55 mn 50 s. La Sud-Africaine Lodelia Kombrink et son compatriote Kevin Evans complètent le top 5.

Habitué des efforts extrêmes et des terrains techniques, Tahirinirina Jeannot Avotraniaina confirme son statut de figure du trail malgache. Connu pour ses qualités de grimpeur et sa résistance physique, il s'est déjà illustré sur plusieurs compétitions nationales et internationales ces dernières saisons.

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Le Mountain Ultra Trail by UTMB traverse les montagnes Outeniqua autour de George, avec des passages en forêt, des sentiers rocailleux et des portions très exigeantes. Cette victoire permet au Malgache de gagner en visibilité sur le circuit mondial et renforce la présence de Madagascar parmi les nations émergentes du trail africain.