Madagascar: Spectacle - Rajao Mianakavy remplit son contrat

Le spectacle « Fetin'i Mama » a attiré de nombreuses familles en l'honneur des mamans, hier à Antsahamanitra, à l'occasion de la fête des Mères.

Antsahamanitra a vibré au rythme des rires et des chansons, dimanche, lors du spectacle « Fetin'i Mama » de Rajao Mianakavy. À l'occasion de la fête des Mères, la troupe a rassemblé un large public familial, confirmant l'attachement des spectateurs à cet univers artistique qui met en scène le quotidien des familles malgaches.

Pendant près de trois heures, Rajao, Raly, Pastera, Razoary ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants ont alterné sketches, anecdotes, chants et moments humoristiques autour de différents thèmes liés à la vie de famille, au couple et aux relations entre générations. Les chansons étaient intégrées aux histoires racontées sur scène, créant un spectacle rythmé et interactif.

Pour cette édition spéciale, plusieurs influenceurs et personnalités ont également participé au show, notamment Mahyen, Dafanaivo, Feno Kely, Gérald Danger, Poussy Masiaka Be et Eo Ara Hoe. Leurs interventions humoristiques, inspirées de la vie de couple et du quotidien, ont contribué à l'ambiance conviviale de l'événement.

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Le spectacle s'est achevé dans une atmosphère chaleureuse avec une prestation collective réunissant les membres de Rajao Mianakavy et leurs petits-enfants sur la chanson « Izaho oa lessy raben miaraka amin'ialahy », reprise en chœur par le public.

À travers ce rendez-vous consacré aux mères malgaches, Rajao Mianakavy a une nouvelle fois démontré sa capacité à rassembler les familles autour de l'humour, de la musique et des valeurs familiales.