Madagascar: Handball - IHF Trophy - Les Akio réalisent un doublé historique à Mahamasina

Portés par leur public, les Akio de Madagascar ont terminé en beauté l'IHF Trophy Zone 7. Cadets et juniors ont remporté leur finale respective dimanche au Palais des Sports de Mahamasina, validant au passage leur qualification pour la phase continentale prévue en Côte d'Ivoire en septembre.

Le handball malgache a vécu une journée mémorable dimanche à Mahamasina. Devant un Palais des Sports acquis à leur cause, les deux sélections nationales masculines ont offert un magnifique doublé à Madagascar lors de la clôture de l'IHF Trophy Zone 7.

La finale des cadets a tenu toutes ses promesses. Opposés aux Réunionnais, les jeunes Akio avaient une revanche à prendre. Lors de la phase de groupes, les handballeurs de La Réunion avaient en effet dominé les Malgaches, laissant planer le doute sur l'issue de cette finale.

Mais cette fois, le scénario a été tout autre. Soutenus par des centaines de spectateurs bruyants et enthousiastes, les protégés du staff malgache ont affiché un tout autre visage. Plus agressifs en défense et plus efficaces dans le dernier geste, ils ont progressivement pris l'ascendant sur leurs adversaires. Au terme d'un match intense et disputé, Madagascar s'est imposé sur le score de 40 à 30.

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Au coup de sifflet final, l'explosion de joie des joueurs contrastait avec la déception visible du camp réunionnais. Cette victoire symbolise les progrès réalisés par la jeune génération malgache.

Chez les juniors, la finale a rapidement tourné à la démonstration. Face à Mayotte, les Akio ont imposé un rythme infernal, particulièrement en seconde période où l'écart n'a cessé de grandir.

Les Mahorais ont longtemps tenté de résister, mais la puissance physique, la vitesse d'exécution et l'efficacité offensive des Malgaches ont fini par faire la différence. Les dernières minutes ont même pris l'allure d'un récital avec une succession de buts permettant aux locaux de s'envoler vers une large victoire.

Le tableau d'affichage indiquait finalement 44 à 30 en faveur de Madagascar, preuve de la nette supériorité des juniors malgaches dans cette finale à sens unique.

Pour Ratsimandao Andriamanga, président de la Fédération malagasy de handball, cette performance est porteuse d'espoir : « C'est une fierté pour le handball malgache de faire un doublé à la maison. Battre les Réunionnais, bastion du handball régional, est un signe d'espoir. »