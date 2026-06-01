Sénégal: Mboro-sur-Mer - Un adolescent emporté par les courants marins toujours introuvable

Mboro-sur-Mer — Un adolescent de 16 ans est porté disparu depuis dimanche après-midi après avoir été emporté par de violents courants marins alors qu'il se baignait à la plage de Mboro-sur-Mer, dans la commune de Darou Khoudoss (département de Tivaouane), a appris l'APS de sources sécuritaires.

La victime, un élève domicilié à Tivaouane, s'était rendue à la plage de Mboro-sur-Mer, également connue sous le nom de Benno-sur-Mer, en compagnie de plusieurs amis pour une sortie récréative.

Selon les premiers témoignages recueillis sur les lieux, le jeune garçon se baignait avec ses camarades lorsqu'il a été soudainement entraîné vers le large par de forts courants marins. Malgré ses appels au secours, ses compagnons n'ont pas réussi à lui venir en aide avant qu'il ne disparaisse sous les eaux.

Aussitôt alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro ainsi que les sapeurs-pompiers de Tivaouane se sont rendus sur les lieux pour coordonner les opérations de secours.

Les recherches se poursuivent dans l'espoir de le localiser.