Afrique: CAN U17 - Les Lionceaux défient les Serengeti Boys pour décrocher leur deuxième titre

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans affronte celle de Tanzanie en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, mardi, au stade Moulay El Hassan de Rabat (Maroc), avec l'ambition de décrocher son deuxième titre continental.

Les Lionceaux, victorieux du pays organisateur, le Maroc, ont l'opportunité d'entrer un peu plus dans les annales du football sénégalais en décrochant le deuxième titre continental, après celui de 2023.

Héroïques jeudi en demi-finale face aux Lionceaux de l'Atlas, qu'ils ont éliminés au bout d'une interminable séance des tirs au but, les protégés de Lamine Sané, ancien capitaine des Lions dans les années 2010, veulent aller jusqu'au bout et terminer le tournoi en beauté remportant la CAN U17.

Les U17 sénégalais, emmenés par leur leur capitate et gardien Assane Sarr, impérial lors de la séance des tirs au but contre le Maroc, font partie des équipes qui ont le plus séduit les observateurs lors de ce tournoi.

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Avec un effectif composé des meilleurs centres de formations du pays (Diambars, Génération Foot, Be Sport) et de joueurs issus de clubs de Ligue 1, Ligue 2 et de championnats du football amateur, l'équipe sénégalaise, déjà qualifiée pour le Mondial de la catégorie prévue au Qatar, part avec la faveur des pronostics pour la finale.

Elle aura en face les Serengeti Boys de Tanzanie, l'équipe surprise du tournoi qui a fait sensation en sortant l'Egypte pour se hisser pour la première fois en finale de la Coupe d'Afrique des nations.

En réalité, l'équipe tanzanienne récolte les fruits de plusieurs années de travail pour le développement du football dans ce pays.

Mardi, ils vont affronter des Lionceaux crédités d'une grande expérience et décidés à imiter leurs aînés qui avaient décroché leur deuxième titre continental au Maroc en février dernier.

Voici le programme de la Coupe d'Afrique des nations U17 :

--- Match pour la 3e place : Maroc-Egypte (lundi 1er juin, 19 heures)

--- Finale : Tanzanie-Sénégal (mardi 2 juin,19 h00 au Stade Moulay El Hassan)