Sénégal: La LISTAB insiste pour l'instauration d'une taxe parafiscale pour financer la lutte contre le tabac

Dakar — La Ligue sénégalaise contre le tabac (LISTAB) a réitéré, dans un communiqué, son plaidoyer pour l'instauration d'une taxe parafiscale devant alimenter un Fonds d'appui à la lutte antitabac (FALA) par le biais d'un financement pérenne et autonome.

"La LISTAB renouvelle son plaidoyer pour l'institutionnalisation d'une taxe parafiscale au profit d'un Fonds d'appui à la lutte antitabac (FALA). Cette proposition est issue des échanges entre les acteurs étatiques, les partenaires techniques et financiers ainsi que les organisations de la société civile engagées dans la lutte antitabac", peut-on lire dans un communiqué.

Selon ce communiqué rendu public à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, commémorée chaque 31 mai, "le Sénégal ne peut plus continuer à supporter seul le lourd fardeau sanitaire, social et économique du tabagisme", alors que les coûts liés aux maladies causées par le tabac "se chiffrent à plus de 98 de milliards de FCFA chaque année".

La LISTAB fait observer que dans le même temps, "les ressources mobilisées pour la prévention, la prise en charge et le sevrage tabagique restent extrêmement faibles".

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Face à cette situation, la LISTAB appelle les pouvoirs publics, les députés de l'Assemblée nationale, les collectivités territoriales ainsi que l'ensemble des acteurs de la société civile et des médias, à faire de la lutte antitabac "une priorité nationale" de santé publique et de développement.

Elle invite l'Etat à "adopter rapidement le projet de la loi révisée sur le tabac, l'interdiction immédiate des nouveaux produits nicotiniques et la mise en place effective d'une taxe parafiscale destinée au Fonds d'appui à la lutte antitabac (FALA)", afin que les revenus tirés du tabac servent enfin à protéger les citoyens "au lieu d'accompagner passivement" l'expansion du tabagisme.

Selon la LISTAB, la création du FALA permettrait d'assurer un financement pérenne et autonome de la lutte antitabac et de renforcer les campagnes de prévention et de sensibilisation.

Ce fonds permettra aussi de soutenir l'application effective de la loi antitabac, selon la LISTAB, en assurant le financement de la prise en charge des victimes des maladies liées au tabac, tout en luttant contre "l'ingérence de l'industrie du tabac".

Parmi les avantages du Fonds d'appui à la lutte antitabac, la LISTAB évoque la nécessité de protéger les jeunes contre les stratégies de séduction des fabricants et de disposer de centre de sevrage tabagique.