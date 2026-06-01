Cameroun: Chefs traditionnels en colère - « Nos symboles sont vidés de leur sens »

Le Conseil des Chefs Traditionnels de l'Ouest-Cameroun dénonce l'usage "illicite et anarchique" des symboles royaux Bamiléké tissu Ndop, peau de panthère, objets sacrés et appelle la communauté et la diaspora à respecter ce que les ancêtres ont transmis.

Il y a des tissus qu'on ne porte pas par fantaisie.

Il y a des peaux qu'on n'arbore pas pour une photo.

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Il y a des objets dont le poids n'est pas celui qu'on imagine parce qu'ils portent des siècles d'histoire, d'autorité, et de sacré.

Au Cameroun, dans la région de l'Ouest, quelque chose est en train de se briser. Lentement. Silencieusement. Un symbole après l'autre.

Le Conseil des Chefs Traditionnels a décidé de parler. Fort. Et clairement.

Quand les symboles royaux Bamiléké deviennent des accessoires : les chefs traditionnels de l'Ouest sonnent l'alarme

C'est un message solennel, adressé à la communauté et à la diaspora camerounaise dans le monde entier. Le Conseil des Chefs Traditionnels de la région de l'Ouest vient de lancer une alerte officielle contre ce qu'il qualifie d'usage "illicite et anarchique" des attributs culturels du peuple Bamiléké.

Le ton est grave. La préoccupation, profonde. Et le message, sans ambiguïté.

Des symboles qui ne sont pas des costumes

Au coeur de cette alerte : trois catégories d'attributs dont la banalisation inquiète les gardiens de la tradition.

Le tissu Ndop, d'abord. Emblème royal tissé à la main, aux motifs indigo inimitables, il est bien plus qu'un vêtement. Réservé aux cérémonies royales et aux rites initiatiques, il incarne l'autorité et la continuité dynastique. Aujourd'hui, on le retrouve en robe de soirée, en pochette de mariage, en tenue de scène porté hors de tout contexte rituel, par des personnes qui n'en ont pas le droit coutumier.

La peau de panthère, ensuite. Insigne exclusif des chefs et des dignitaires du trône, elle symbolise la puissance, la protection et la souveraineté. La porter sans investiture, c'est selon la tradition usurper une autorité que l'on n'a pas reçue.

Enfin, une multitude d'objets sacrés : chaises à sculpture royale, chapeaux de plumes, cauris rituels, cornes cérémonielles. Des artefacts chargés de spiritualité, réduits parfois à de simples éléments décoratifs ou photographiques.

"Protéger nos attributs, c'est protéger notre mémoire collective"

Dans son message, le Président du Conseil des Chefs Traditionnels de l'Ouest n'y va pas par quatre chemins. Ces pratiques, dit-il, "dénaturent l'identité culturelle Bamiléké et Bafoussam". Ce ne sont pas des accessoires de mode. Ce sont les dépositaires vivants d'une civilisation.

La déclaration intervient dans un contexte où la mondialisation, les réseaux sociaux et la mode afro-contemporaine ont multiplié l'exposition et parfois la décontextualisation des attributs traditionnels africains. Des célébrités, des influenceurs, des photographes ont fait du Ndop et de la peau de panthère des éléments esthétiques, sans toujours en mesurer le poids symbolique.

Pour les chefs de l'Ouest, ce n'est plus acceptable.

Une alerte qui dépasse les frontières

Le message est adressé aussi bien aux communautés locales qu'à la diaspora camerounaise particulièrement nombreuse en Europe et en Amérique du Nord où ces symboles circulent parfois sans garde-fou culturel.

Car c'est là tout le paradoxe de la modernité : plus un peuple se disperse, plus ses symboles voyagent. Et plus ils voyagent, plus ils risquent de perdre leur sens.

Le Conseil appelle à une prise de conscience collective. Il ne s'agit pas d'interdire la fierté culturelle. Il s'agit de la préserver dans sa vérité.

Un enjeu qui dépasse le Cameroun

Cette alerte s'inscrit dans un débat global sur l'appropriation culturelle et la préservation des patrimoines immatériels. L'UNESCO reconnaît depuis 2003 l'importance de protéger les expressions culturelles traditionnelles contre leur exploitation commerciale non consentie. Les Bamiléké, avec leurs chefferies millénaires et leurs traditions parmi les plus structurées d'Afrique centrale, sont en première ligne de cet enjeu.

La question posée est simple, mais vertigineuse : qui a le droit de porter l'histoire d'un peuple ?