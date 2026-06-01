Le président de la Fédération nationale des syndicats des chauffeurs de Côte d'Ivoire (Fenascci), Abdoulaye Sylla, a exprimé sa satisfaction à la suite du démarrage des travaux de construction de l'échangeur au niveau de la gendarmerie d'Abobo, précisément au carrefour dit « Gagnoa Gare ».

Lors d'une conférence de presse tenue le 30 mai 2026, au siège de son organisation, il a salué la politique infrastructurelle du Président de la République, Alassane Ouattara. C'est un satisfecit sans réserve qu'a exprimé Abdoulaye Sylla à l'occasion du lancement des travaux de cet important ouvrage routier destiné à désengorger l'une des zones les plus congestionnées de la commune d'Abobo.

Prenant la parole devant les acteurs du transport et les hommes de médias, le président de la Fenascci n'a pas tari d'éloges à l'endroit du Chef de l'État. « En prélude à tout propos, commençons par rendre gloire à Dieu de nous avoir donné le Président Ouattara, qui ne cesse de traduire au quotidien en actes palpables sa vision d'une grande Côte d'Ivoire au service du bien-être des populations et du développement durable du pays », a-t-il déclaré d'entrée.

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Selon lui, cet ouvrage constitue le troisième grand projet structurant dans la commune d'Abobo, après ceux de Macaci et du tunnel de la mairie. Il estime que le pont de la gendarmerie représente une réponse concrète aux difficultés de circulation que connaissent quotidiennement les usagers de cet axe stratégique.

En effet, le carrefour de la gendarmerie d'Abobo est un point névralgique reliant plusieurs destinations majeures, notamment Abobo-Akéikoi, le 15e arrondissement, Anyama et Derrière-Rail, ce qui occasionne régulièrement d'importants embouteillages. Pour Abdoulaye Sylla, ce nouvel ouvrage permettra de fluidifier considérablement la circulation et d'améliorer les conditions de mobilité des populations.

Dans son intervention, il a appelé les usagers et bénéficiaires de ces différentes dessertes à exprimer leur reconnaissance au Président de la République pour les nombreux investissements consentis en matière d'infrastructures routières.

Au-delà de l'échangeur de la gendarmerie d'Abobo, le président de la Fenascci a également salué plusieurs réalisations majeures initiées sous le leadership du Président Alassane Ouattara.

Rappelant l'adage selon lequel « la route précède le développement », il a cité les échangeurs réalisés sur l'axe Abidjan-Bingerville, notamment au niveau du Lycée technique, des Écoles de police et de gendarmerie, de la Riviera II et III ainsi qu'à Faya.

Il a aussi évoqué les ouvrages du boulevard Valéry Giscard d'Estaing reliant Treichville à l'aéroport international, notamment les échangeurs de Solibra, du grand carrefour de Koumassi et d'Akwaba. À ceux-ci s'ajoutent, selon lui, les 4e et 5e ponts d'Abidjan, sans oublier l'échangeur d'Abobo-N'Dotré, destiné à faciliter l'accès à la zone industrielle de Yopougon.

Abdoulaye Sylla s'est également réjoui du projet d'échangeur annoncé au niveau d'Agripac, ainsi que de la voie de contournement reliant Fé kessé à Grand-Bassam en passant par Ébrié, qu'il considère comme des infrastructures essentielles au développement économique et à la fluidité du trafic.

Profitant de cette tribune, le président de la Fenascci a lancé un appel aux chauffeurs desservant la zone de la gendarmerie d'Abobo-Gare. Il les a exhortés à ne pas procéder à une augmentation des coûts du transport pendant les travaux.

Aux populations et usagers confrontés aux désagréments temporaires liés aux travaux, Abdoulaye Sylla a demandé de faire preuve de patience, convaincu que les bénéfices futurs de cette infrastructure dépasseront largement les contraintes actuelles.