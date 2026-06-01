Cote d'Ivoire: CEPE 2026 - Les filles dament encore le pion aux garçons

La Direction des examens et concours (Deco) du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Menaet) a proclamé les résultats du Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe) 2026, le lundi 1er juin.

Comme l'an dernier, les filles ont une nouvelle fois damé le pion aux garçons. Elles ont enregistré 257 976 admises sur 298 135 candidates présentes, soit 86,53 %, contre 254 130 admis sur 299 036 candidats présents, soit 84,98 %.

Lors de la session précédente, les filles avaient obtenu un taux de réussite de 87,32 % contre 85,86 % pour les garçons.

Pour rappel, sur 609 633 candidats inscrits au Cepe, 597 171 étaient présents et 512 106 ont été déclarés admis à cette session. Par conséquent, 85 065 candidats n'ont pas été admis.

Les candidats et leurs parents peuvent se rendre dans leur établissement pour consulter les résultats dès 14 heures.

Munis du numéro matricule ou du numéro de table de leur enfant, les parents peuvent également consulter les résultats sur le site : men-deco.org.

Pour être admis, un candidat doit obtenir un total de 85 points sur 170, ce qui correspond à une moyenne générale de 10 sur 20.