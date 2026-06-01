Cote d'Ivoire: Awards du football ivoirien - La razzia de l'Asec Mimosas

L'Asec Mimosas, champion de Côte d'Ivoire chez les hommes et les dames, a été le grand gagnant lors de la cérémonie des Awards du football 2026.

La formation de Me Roger Ouégnin a raflé les principaux prix dans les quatre compétitions (Ligue 1, Ligue 2, D 3 et Ligue 1 féminine). Soit, au total, 7 trophées, dont celui du meilleur joueur qui est revenu à Souleymane Fofana.

Le jeune attaquant a presque fait l'unanimité, avec 16 buts toutes compétitions confondues et 6 passes décisives. L'Asec s'est également adjugé le trophée du meilleur entraîneur avec Julien Chevalier et du meilleur gardien avec Foly Ayayi.

Chez les dames, les Mimos se taillent la part du lion avec 4 trophées : Habibou Ouédraogo (meilleure buteuse et meilleure joueuse), Nina Dabilgou (meilleure gardienne) et Siaka Traoré, meilleur entraîneur.

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En ce qui concerne les autres distinctions phares, en Ligue 2, l'Ofc Adiaké a réalisé le doublé avec les Prix du meilleur entraîneur et du meilleur joueur respectivement obtenus par Fred Koré et Sonzai Désiré.

Yamoussoukro Fc est reparti avec le Prix du meilleur gardien enlevé par Koné Bazoumana.

En D3, Yann Emmanuel de Casy Foot (meilleur joueur), Daleba Isidore de Siguilolo (meilleur gardien) et Kouadio Georges (meilleur entraîneur) ont été les lauréats.