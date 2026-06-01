Cote d'Ivoire: Éducation nationale - L'école préscolaire publique de Songon Kassemblé rénovée par Sunu Assurances

Dans le souci d'offrir un cadre d'apprentissage adéquat aux élèves et de meilleures conditions de travail au personnel éducatif, l'école préscolaire publique de Songon Kassemblé a bénéficié d'importants travaux de rénovation.

Ces réalisations ont porté sur la réhabilitation d'un bâtiment comprenant trois salles de classe, un bureau ainsi qu'un préau. À cela s'ajoutent la construction d'une cantine scolaire et de points d'eau, la remise en état et l'assainissement des latrines, ainsi que la réfection complète des plafonds et des toitures afin de garantir la sécurité des usagers. Des travaux de terrassement ont également été effectués, incluant la mise en place d'un système d'évacuation des eaux usées.

La cérémonie de remise officielle de ces infrastructures s'est tenue le vendredi 29 mai 2026, au sein de l'établissement.

Prenant la parole, Gildas N'Zouba, directeur de zone Côte d'Ivoire et directeur général de Sunu Assurances Vie Côte d'Ivoire ainsi que de la branche Iard, a indiqué que ces travaux représentent un investissement de plusieurs millions de Fcfa.

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Il a précisé que cette initiative s'inscrit dans la volonté de son entreprise de contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants et, par extension, au rayonnement du système éducatif ivoirien. « Entre 2021 et 2025, plus de 220 millions de Fcfa ont été mobilisés dans le cadre d'actions en faveur de l'éducation. Nous avons notamment rénové plusieurs établissements, dont l'école primaire d'Anyama Belleville en 2021, l'amphithéâtre de médecine de l'Université Félix Houphouët-Boigny en 2022 et le groupe scolaire Sicogi 4 de Yopougon en 2024 », a-t-il détaillé.

Les autorités administratives présentes à la cérémonie ont salué cette initiative. Représentant la Drenaet Abidjan 3, l'inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire de Songon, Mme Lamine née Manglé Marie Josée, a exprimé sa gratitude aux donateurs.

Elle a par ailleurs exhorté le Comité de gestion des établissements scolaires (Coges) à assurer l'entretien des infrastructures mises à sa disposition.

De son côté, la directrice de l'établissement, Thérèse Allangba, a formulé le souhait de voir ériger une clôture autour de l'école afin de renforcer la sécurité des enfants, ainsi que de bénéficier du recrutement d'un gardien. Des doléances qui ont été prises en compte par la société d'assurances.