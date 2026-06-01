Cote d'Ivoire: CEPE 2026 - Une baisse de 0,82 point du taux de réussite par rapport à 2025

Les résultats du Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe) sont connus sur toute l'étendue du territoire ivoirien depuis ce lundi 1er juin 2026.

La Direction des examens et concours (Deco) du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Menaet) a annoncé un taux national de réussite de 85,76 % contre 86,58 % l'an dernier, soit une baisse de 0,82 point.

Se voulant plus précise, la Deco indique que 512 106 candidats ont été admis sur 597 171 candidats présents.

Les candidats et leurs parents peuvent se rendre dans leur établissement pour connaître les résultats, dès 14 heures.

Munis du numéro matricule ou du numéro de table, les parents peuvent également consulter les résultats sur le site : men-deco.org.

Pour être admis, le candidat doit obtenir un total de 85 points sur 170, ce qui correspond à une moyenne générale de 10 sur 20.