Ile Maurice: Une feuille de route respectée, des résultats dans les délais

Un an après le Budget 2025-2026, le ministère des Technologies de l'information et de la communication (TIC ) a soumis son bilan. Stratégie nationale d'intelligence artificielle, cadre de cybersécurité, digitalisation de l'administration publique - tour d'horizon des promesses honorées.

Le discours budgétaire 2025-2026 identifiait les engagements suivants : la mise en oeuvre du Blueprint pour les TIC, l'allocation de Rs 70 millions pour un Data Centre (Tier IV), l'amendement du Data Protection Act en conformité avec la législation de l'Union européenne (UE), l'alignement du Cybersecurity and Cybercrime Act et la création d'un Cyber Security Operation Centre.

S'y ajoutaient un AI Innovation Start-Up Programme, une AI Unit dédiée, Rs 25 millions pour un Public Sector AI Programme, une déduction fiscale de Rs 150 000 pour les PME investissant dans l'IA, des National AI Policy Guidelines, un AI Proficiency Programme et un module d'IA obligatoire dans l'enseignement supérieur public.

Dès février 2025, le ministère des TIC avait déjà ouvert ses premiers chantiers avec MAUCORS+, plateforme nationale de signalement des cybercrimes. En mai 2025, le Digital Transformation Blueprint 2025-2029 traduit les annonces budgétaires en feuille de route avec 84 projets identifiés.

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En juin, le rebranding de la Mobile ID en KOREK! est acté. En août, deux décisions sont actées : la création du comité interministériel du Blueprint et la promulgation des premières CII Regulations. En octobre, le ministère publie le livret AI for All ; en novembre, il produit, en collaboration avec les Nations Unies, un guide de sensibilisation à la cybersécurité - deux outils destinés à accompagner les citoyens dans la transition numérique.

En décembre, trois décisions majeures sont actées : le lancement du programme Child Online Protection, la création de la National AI Unit et l'adoption de DIVA comme assistant virtuel officiel de tous les ministères.

En janvier 2026, le Cabinet transmet les instructions de rédaction pour amender le Data Protection Act et acte le déploiement d'un système de management de la sécurité de l'information certifié ISO dans tous les ministères. Fin janvier, KOREK! est lancée, intégrant le système de points de pénalité. En février, la National AI Strategy et les FAIR Guidelines sont adoptées - soit près de deux mois avant leur lancement public.

En avril, le National Cybersecurity Committee est constitué et des discussions s'ouvrent avec Broadcom sur un National Sovereign Cloud. En mai, KaliteNet est lancé et les Regulations CII 2026 entrent en vigueur.

Si le ministère des TIC affiche un tableau de bord quasi complet en matière de réalisations, deux interrogations demeurent. L'allocation des Rs 70 millions prévus pour le Data Centre Tier IV a-t-elle bien été dirigée vers l'infrastructure de Mauritius Telecom à Rose-Belle ?

La deuxième interrogation porte sur la déduction fiscale de Rs 150 000 accordée aux PME investissant dans l'IA. Si le ministère des TIC renvoie vers le ministère des Finances, aucune plateforme, aucun formulaire et aucune note de pratique de la MRA ne permet aujourd'hui à une entreprise d'y accéder - ce qui est pour le moins paradoxal pour une mesure présentée comme phare de la stratégie numérique.

Combien d'entreprises en ont bénéficié ? Si la mesure n'est pas encore opérationnelle, quand le sera-t-elle ? Le mécanisme se doit d'être identifiable.