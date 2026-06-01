Ile Maurice: Tentative de vol avec violence, le suspect maîtrisé par des passants

Une tentative de vol avec violence s'est produite dans la soirée d'hier dans une station-service de Terre-Rouge. Le suspect, âgé de 28 ans, a été maîtrisé par des membres du public. Selon les informations recueillies, une superviseure âgée de 29 ans fermait une pompe à essence vers 19 h 50 lorsqu'un individu, portant un casque noir et un masque, s'est approché d'elle avec un récipient et a demandé pour Rs 50 d'essence.

La jeune femme lui a répondu que la station était déjà fermée. L'homme a alors laissé tomber le récipient avant de tenter d'arracher le sac à main de la superviseure. Son mari, présent sur les lieux, est rapidement intervenu pour lui venir en aide. Le suspect aurait ensuite sorti une paire de ciseaux de sa poche et tenté d'agresser le mari.

Grâce à l'intervention de plusieurs membres du public, le suspect a pu être maîtrisé avant l'arrivée de la police. Heureusement, aucune blessure n'a été rapportée. La scène a été filmée par les caméras de surveillance de la station-service. Une équipe de la Criminal Investigation Division de Terre-Rouge et du Field Intelligence Office a procédé à l'arrestation du suspect à Abercrombie.

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Lors de son interrogatoire, il a avoué les faits. Il présentait plusieurs blessures qui auraient été infligées par des membres du public avant son arrestation. Connu des services de police et présenté comme toxicomane, il a également avoué être impliqué dans un autre cas de vol rapporté par une femme de 50 ans, le 21 mai, à Terre-Rouge, dans une autre station-service. Un couteau ainsi qu'une paire de ciseaux ont été saisis comme pièces à conviction.

Après son interrogatoire, il a été placé en détention au centre de Piton en attendant sa comparution en cour.