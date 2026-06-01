Togo: La Commune Golfe 1 lance sa campagne de reboisement à Anfamé

Fidèle à une tradition instaurée depuis plusieurs décennies au Togo, la Journée nationale de l'arbre a été célébrée ce lundi 1er juin sur l'ensemble du territoire national. Dans la Commune Golfe 1, les autorités communales ont marqué l'événement par le lancement officiel de leur campagne de mise en terre de jeunes plants.

Pour cette première journée, c'est le site public d'Anfamé, situé en bordure des pavés et à proximité du quartier Akodesséwa, qui a accueilli les différentes parties prenantes mobilisées pour l'opération.

Selon le Directeur des Services Techniques (DST) de la Commune Golfe 1, Lady Etsè, cette journée constitue un rendez-vous majeur pour sensibiliser les citoyens à leur responsabilité dans la protection de l'environnement.

« La Journée nationale de l'arbre est un événement majeur qui rappelle à chaque citoyen son rôle dans la préservation de l'environnement à travers la mise en terre des plants, comme institué par l'ancien président feu Gnassingbé Eyadema », a-t-il déclaré.

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Le responsable technique a également souligné la forte mobilisation observée sur le site d'Anfamé. Associations locales, personnel de la mairie de Golfe 1, responsables et membres des Comités de Développement de Quartier (CDQ), ainsi que les populations riveraines, ont répondu présents pour contribuer à cette action citoyenne en faveur de l'environnement.

« Nous avons vu la mobilisation des associations, du personnel de la Mairie de Golfe 1, des responsables et membres des CDQ et des populations riveraines, témoignant ainsi de leur volonté de participer à la protection et à la préservation de l'environnement », a-t-il indiqué.

Pour cette phase de lancement, 160 jeunes plants de Gayac ont été mis en terre sur le site officiel retenu. Toutefois, cette initiative ne se limitera pas à cette seule opération. La campagne de reboisement se poursuivra jusqu'au 30 juin sur plusieurs autres sites identifiés à travers le territoire communal.

« Sur ce site officiel, c'est une campagne qui démarre le 1er juin et qui se poursuit jusqu'au 30 juin. Nous avons mis en terre 160 jeunes plants de Gayac (ou Gaïac) ici. Il y a d'autres sites qui ont été retenus et sur lesquels nous allons poursuivre la campagne », a précisé le DST.

À travers cette action, la Commune Golfe 1 réaffirme son engagement en faveur de la lutte contre la dégradation de l'environnement et de la promotion d'un cadre de vie plus vert et plus durable pour ses populations.