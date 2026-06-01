Congo-Brazzaville: Hôpital général Adolphe-Sicé - Vers l'amélioration de la qualité de l'offre de soins

La huitième session ordinaire du comité de direction de l'hôpital général Adolphe-Sicé a pris fin le 30 mai à Pointe-Noire. Plusieurs délibérations et recommandations ont été adoptées pour combler les besoins de la population en matière de santé.

Les travaux dirigés par le Pr Alexis Elira Dokekias, président du comité de direction de l'hôpital général Adolphe-Sicé (HGAS), ont permis aux administrateurs de scruter les questions liées à l'augmentation et à l'amélioration de la qualité de l'offre de soins et services de santé de cette structure sanitaire. Ils ont examiné et adopté plusieurs documents : le procès-verbal de la 7e session ordinaire, le niveau d'exécution des délibérations et recommandations, le rapport d'activités 2025, le rapport synthèse global, le rapport technique, les comptes administratifs, les comptes de gestion, le projet de l'année 2026, les fiches d'information, le plan de travail annuel budgétisé 2026, le budget prévisionnel pour l'année 2026.

Au terme des débats fructueux, les membres du comité de direction ont adopté avec amendements les différents documents soumis à leur approbation. Sur certains points saillants, les recommandations ont été formulées à l'endroit de la direction de l'hôpital, notamment l'harmonisation d'une convention collective par tous les hôpitaux généraux du Congo, la constitution des besoins en ressources humaines à la tutelle de 100 agents décisionnaires affectés au quota du ministère de la Santé au titre des recrutements 2026, l'élaboration d'un projet de décret portant réorganisation et fonctionnement de l'HGAS. Aussi, les membres du comité de direction ont adopté le budget annuel exercice 2026 en dépenses et en recettes à la somme de 4 666 000 000 Fcfa.

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Les délibérations approuvées concernent les rapports d'activités 2025, le plan de travail annuel budgétisé 2026, le budget exercice 2026. Concernant le compte administratif et de gestion, le comité de direction a pris note des comptes qui ont été présentés sous réserve que l'hôpital se conforme d'abord aux textes et à la réglementation ainsi qu'aux analyses faites par la direction générale des comptes publics et du patrimoine avant leur transmission à la Cour des comptes et de discipline budgétaire.

Pour les projets de réhabilitation de bâtiments non réalisées, notamment celui de la psychiatrie, du centre de diabétologie...ainsi que la couverture régulière et continue de l'hôpital en électricité, il a été recommandé un plaidoyer auprès du gouvernement et de certains partenaires en vue de leur concrétisation.

En félicitant les admirateurs pour leurs judicieuses contributions lors de la 8e session ordinaire du comité de direction de l'hôpital général Adolphe-Sicé, le Pr Alexis Elira Dokekias a conclu en réaffirmant que la tutelle va continuer à accompagner l'hôpital pour qu'il offre une meilleure qualité de soins, un meilleur accueil des patients et des meilleures performances au plan technique et scientifique.