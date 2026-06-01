Congo-Brazzaville: Institut supérieur de gestion - Consolider les liens entre étudiants à travers le sport

Plus d'une centaine d'étudiants de l'Institut supérieur de gestion (ISG) de l'université Marien-Ngouabi ont participé, le 30 mai à Brazzaville, à la première journée sportive dont le but était de raffermir les liens entre les participants.

Réunis pour la circonstance au terrain du Centre d'insertion et de réinsertion des enfants vulnérables (terrain de l'orphelinat), situé dans la forêt de la patte d'oie, à quelques encablures du stade Alphonse-Massamba-Débat, les étudiants de l'ISG ont partagé des moments conviviaux ensemble. Ceci à travers, entre autres, le Zig Warrior Challenge, tir à la corde, la course, le Nzango et le football.

Organisée par la direction de cet institut de l'université Marien-Ngouabi avec l'appui financier et matériel de certains enseignants, cette journée sportive visait également à favoriser l'inclusion, l'esprit d'équipe et la convivialité entre les étudiants. « Déjà, nous sortons d'une session qui nous a quand même un peu stressé. On va dire que c'est une session ordinaire, il n'y a pas de rattrapage. Donc, nous avons décidé de prendre ce jour afin de passer du temps, après un stress énorme de la session, c'est une journée sportive pour nous amuser, nous défouler un peu », a expliqué Rhodes Ngoulou, étudiant en licence 3, option comptabilité, contrôle et audit (CCA) à l'ISG.

En effet, la journée a regroupé les étudiants de première, deuxième et troisième année de l'ISG, toutes options confondues, répartis dans les deux sites, à savoir Mpila et centre-ville. Jeunes filles et garçons ont massivement répondu présent à cette rencontre, la première du genre. « Dans la vie de tout un chacun, on connaît l'importance du sport. D'où l'organisation de cette journée sportive. Pour ceux qui ont raté l'événement, ce n'est que partie remise, prochainement, ils auront l'occasion. Nous avons choisi la journée sportive parce que le sport nous passionne. Je voudrais remercier les organisateurs d'avoir pensé à une journée sportive afin de se déstresser un peu et les enseignants qui nous ont apporté un soutien financier et matériel », a conclu Rhodes Ngoulou.

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Etudiante également en 3e année de licence CCA, Lasse Mboungou a joué le rôle d'encadreur pendant cette journée, surtout en ce qui concerne les activités mixtes et les disciplines des femmes. « Comme vous avez vu, les jeux se sont très bien déroulés. Nous nous sommes bien amusés. Parmi les disciplines, nous avons eu le Zig Warrior Challenge qui est un jeu de plots, un peu comme ce que les joueurs font pour s'entraîner. À la fin, il fallait lancer les boules dans des pots et faire gagner à son équipe des bonbons. Nous avons eu également le Nzango pour les filles et d'autres jeux mixtes, tout ce que nous connaissons, tête, épaule, pot. Donc c'est le plus rapide qui gagne », a-t-elle expliqué.

Au football, le match a opposé les étudiants de la Licence tronc commun à ceux du Diplôme universitaire de technicien supérieur. A la fin de la partie, ce sont les étudiants de LTC qui l'ont emporté sur le score de 3-1. « Nous avons eu des moments qui nous ont marqués, des moments de communion, cela nous permet aussi de nous connaître les uns les autres, vu qu'il y a deux sites : ceux qui sont au centre- ville et d'autres à Mpila. C'est un moment d'union que nous avons passé à travers les jeux de Nzango, la course et le football. Pour clôturer la journée, nous allons partager un petit pot, discuter pour encore approfondir nos relations », s'est réjoui l'étudiant Esaïe Faust Prodige Kinfoko dont l'équipe a remporté le match de football.