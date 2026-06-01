Ile Maurice: Norvic et Manisha - Les zones d'ombre d'une mort inexpliquée

L'autopsie a parlé. Mais derrière la cause officielle de ces deux décès se cachent des zones d'ombre que l'enquête n'a pas encore levées. Les résultats sont tombés. Les médecins légistes Gungadin et Monvoisin sont formels : Norvic Salesse, 31 ans, et Manisha Budhoo, 24 ans, tous deux employés chez Trident, à Ébène, sont décédés d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO) dans la nuit du 28 au 29 mai, dans le garage d'une maison en construction à Petit-Verger, Saint-Pierre.

La thèse criminelle n'est pas retenue à ce stade. Toutefois, plusieurs éléments continuent d'intriguer les enquêteurs et les familles. Les deux collègues se seraient retrouvés dans le garage en fin de soirée, à bord de la voiture de Norvic Salesse, moteur en marche et climatisation allumée. Ils auraient très probablement fumé du cannabis. La voiture fermée et le garage fermé : le monoxyde de carbone produit par le moteur se serait alors accumulé silencieusement. Invisible, inodore et mortel.

Les enquêteurs du Scene of Crime Office (SOCO) ont découvert dans le véhicule : une pochette argentée contenant une substance suspectée d'être du cannabis, une paire de ciseaux, du papier à rouler, deux feuilles d'aluminium vides ainsi qu'une boîte de chewing-gum renfermant plusieurs mégots, dont un roulé à la main. Ces pièces à conviction font actuellement l'objet d'analyses.

Comprendre le monoxyde de carbone

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour mieux comprendre ce tueur silencieux, nous avons contacté le Dr Fazil Khodabacus : «L'aération est très importante. Dans le corps humain, le taux normal de monoxyde de carbone est de 0 à 2% chez les non-fumeurs. Au-delà de 60%, c'est fatal. Et les jeunes sont plus vulnérables que les adultes. Des tests existent à Maurice pour mesurer ce taux.»

Les symptômes imitent d'abord une simple ivresse. On se sent lourd, désorienté, sans réflexe de fuite. À 31 et 24 ans, Norvic et Manisha étaient précisément dans la tranche d'âge la plus vulnérable. Mais des zones d'ombre persistent. Manisha portait de légères traces de sang sur le menton et la main droite, sans marque de violence. Sa voiture, introuvable cette nuit-là, a été retrouvée le lendemain à Telfair, Moka. Et selon le rapport de police, c'est en brisant une fenêtre du garage, fermé à clé, que les proches ont pu accéder aux lieux. Personne ne savait qu'ils étaient là. L'enquête doit encore répondre.