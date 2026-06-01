Ile Maurice: Franco Quirin appelle à la prudence et plaide pour un large consensus national

Présenté en deuxième lecture au Parlement par le Premier ministre Navin Ramgoolam, le Constitutional Review Commission Bill vise à créer une commission indépendante chargée d'examiner les réformes à apporter à la Constitution mauricienne. Face à cette initiative saluée par plusieurs intervenants, le député indépendant Franco Quirin a livré un discours nuancé. «Ce débat dépasse les clivages politiques habituels», a-t-il déclaré d'entrée de jeu, estimant qu'une réforme de cette ampleur exige «prudence, humilité, responsabilité et surtout un large consensus national».

Pour le député de Beau-Bassin-Petite-Rivière, la priorité est de restaurer la confiance des citoyens envers les institutions. «On ne peut pas prêcher l'unité tout en laissant grandir les divisions et les injustices au quotidien», a-t-il lancé. S'il reconnaît la pertinence de certaines propositions, comme l'obligation constitutionnelle d'organiser régulièrement les élections municipales et villageoises, il a soulevé plusieurs zones d'ombre.

Franco Quirin s'est notamment interrogé sur le projet de collège électoral chargé de désigner le président de la République, jugeant ses modalités encore trop floues. «Si l'objectif est de renforcer la légitimité et le caractère consensuel de la fonction présidentielle, alors la transparence du mécanisme doit être clairement établie dès le départ», a-t-il affirmé. Il a également exprimé des réserves sur les dispositions anti-transfuges, estimant que la liberté de conscience des parlementaires doit être préservée. «Un parlementaire ne peut devenir prisonnier absolu d'un appareil politique», a-t-il déclaré.

Sur la méthode, le député a été ferme : une réforme constitutionnelle ne peut être perçue comme l'initiative exclusive d'un gouvernement. «La Constitution appartient au peuple mauricien», a-t-il martelé, plaidant pour un processus «sérieux, transparent, inclusif et apaisé».

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