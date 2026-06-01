Ile Maurice: Khushal Lobine s'appuie sur un éditorial de Nad Sivaramen pour défendre la réforme

En clôture du débat, le leader des Nouveaux Démocrates, Khushal Lobine, a apporté son soutien sans réserve au projet de loi. Pour étayer sa position, le député de La Caverne-Phoenix a choisi de s'appuyer sur un éditorial du rédacteur en chef de l'express et directeur des publications de La Sentinelle, Nad Sivaramen, intitulé Vers une République adulte.

Citant de larges extraits de ce texte, Khushal Lobine a repris l'idée centrale selon laquelle la Constitution mauricienne a longtemps été traitée comme un texte intouchable plutôt que comme «un contrat moral entre un peuple et l'État qui le gouverne». «Pendant longtemps, à Maurice, la Constitution a été traitée comme un texte sacré que l'on cite davantage qu'on ne questionne. Un héritage, un cadre, avant tout un compromis historique. Mais rarement comme ce qu'elle devrait être dans une démocratie moderne : un contrat moral entre un peuple et l'État qui le gouverne», a-t-il soutenu en citant Nad Sivaramen.

Le leader des Nouveaux Démocrates a également souligné le passage dans lequel Nad Sivaramen qualifie le Constitutional Review Commission Bill de «tournant politique et civilisationnel», non pas parce qu'il modifie immédiatement la Constitution, mais parce qu'il reconnaît que le cadre institutionnel hérité de l'indépendance mérite aujourd'hui une réflexion approfondie. Pour Khushal Lobine, cette analyse résume parfaitement l'esprit du débat engagé dans le pays. Il a conclu son intervention en réaffirmant son soutien total au projet de loi, estimant que Maurice doit désormais ouvrir un nouveau chapitre de son évolution démocratique.