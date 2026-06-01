Ile Maurice: Haltérophilie - Ketty Lent affiche ses ambitions

Chef de file incontestée de l'haltérophilie à Maurice, Ketty Lent s'apprête à disputer les troisièmes Jeux du Commonwealth de sa carrière. L'événement, relocalisé pour des raisons financières, se tiendra à Glasgow, en Écosse, du 23 juillet au 2 août 2026.

Dans un contexte de durcissement des critères de qualification globale qui a drastiquement réduit le nombre de sportifs mauriciens retenus, seuls deux leveurs de fonte ont validé leur billet pour cette 23e édition : Ketty Lent et Dinesh Pandoo. Récemment sacrée championne d'Afrique de sa catégorie (-69kg), Lent a confirmé son statut international en décrochant trois médailles majeures. Elle s'est emparée de l'or à l'arraché avec une barre à 92kg, ainsi que de deux distinctions en argent à l'épaulé-jeté (112kg) et au total olympique (204kg).

Cette régularité fait d'elle une prétendante sérieuse pour les places d'honneur à l'Emirates Arena de Glasgow. Ses ambitions restent d'ailleurs très claires pour ce rendez-vous mondial : «Mon objectif pour ces Jeux sera de réussir mes six essais et battre mon record à l'épaulé jeté», confie la championne. Consciente du niveau global, elle ajoute: «J'espère également faire de meilleures performances que lors des Championnats d'Afrique. Je vais me donner à 100% afin d'atteindre mes objectifs».

Cependant, la préparation suscite des interrogations à quelques semaines de l'échéance alors que les entraînements doivent être rehaussés. L'athlète pointe un manque de visibilité administrative de la part de la Fédération mauricienne d'haltérophilie (FMH) : «Concernant ma préparation, j'attends toujours une réponse de la FMH. Je suis prête moralement pour me dépasser le jour J. Toutefois, j'espère vraiment que nous aurons le soutien voulu pour préparer adéquatement cette échéance».

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Du côté masculin, Dinesh Pandoo complétera la délégation mauricienne dans cette discipline. Bien qu'il n'ait pas décroché de podium lors du dernier rendez-vous continental africain, Pandoo s'est illustré de fort belle manière en établissant deux nouveaux records nationaux à l'épaulé-jeté et au total olympique. Les deux athlètes mauriciens aura un tout autre aperçu du niveau de la compétition une fois à Glasgow avec notamment la présence de quelques-uns des meilleurs leveurs de fontes au monde.