Ile Maurice: Un confort d'hiver qui peut coûter la vie

Lorsque l'hiver s'installe, les salles de bain deviennent des refuges pour douches prolongées. Le chauffe-eau à gaz s'impose alors comme un allié du confort quotidien. Pourtant, derrière cette chaleur rassurante, se cache des risques silencieux mais redoutables : l'intoxication et l'explosion.

Ces dernières années, plusieurs drames liés à l'explosion de bonbonnes de gaz et aux chauffe-eau domestiques ont endeuillé des familles. Des cas d'explosion, d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone ont été rapportés par les autorités et relayés dans la presse. Si aucun registre public consolidé ne permet d'établir le chiffre officiel des décès liés uniquement au chauffe-eau à gaz, les services d'urgence confirment la récurrence de ces incidents domestiques, surtout en période hivernale, lorsque l'usage de l'eau chaude augmente.

Ces accidents, bien que dispersés dans le temps, rappellent une réalité constante : dans des espaces fermés comme la salle de bain, le gaz domestique peut devenir un ennemi invisible.

Le danger du chauffe-eau à gaz

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Selon Joevani Rezannah, Station Fire Officer au Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS), le principal danger provient d'une combustion incomplète dans un espace mal ventilé. «En l'absence de ventilation adéquate, il y a la production de monoxyde de carbone, un gaz très toxique à respirer», explique-t-il.

Incolore, inodore et indétectable sans appareil spécialisé, le monoxyde de carbone peut provoquer des étourdissements, une perte de connaissance puis, la mort, en quelques minutes dans les cas les plus graves. À cela s'ajoute un autre risque : celui des brûlures sévères ou des explosions des bonbonnes de gaz mal installées ou défectueuses. Le Dr Rajnish Nabab, qui travaille dans le secteur public, rappelle que «la mauvaise régulation de la température ou une défaillance du système peut provoquer des brûlures graves, voire des explosions».

Les erreurs à éviter

Les experts s'accordent sur plusieurs erreurs courantes : installation du chauffe-eau à l'intérieur de la salle de bain, absence de ventilation, tuyaux mal entretenus ou obstrués, et négligence des signes d'alerte comme une flamme jaune ou orange, indiquant une mauvaise combustion. Un autre danger souvent sous-estimé est la manipulation du réglage par les enfants, qui peuvent augmenter la température de l'eau jusqu'à des niveaux dangereux.

Précautions essentielles à adopter

Les spécialistes du MFRS insistent sur des règles simples mais vitales. Le chauffe-eau à gaz doit, dans la mesure du possible, être installé à l'extérieur, dans un espace bien ventilé. Les conduits d'évacuation doivent être régulièrement vérifiés pour éviter toute obstruction, notamment par des nids d'oiseaux ou des débris.

Une maintenance annuelle par un professionnel qualifié est fortement recommandée. Il est également essentiel de surveiller la couleur de la flamme : une flamme bleue indique une combustion normale tandis qu'une flamme jaune ou orange signale un dysfonctionnement.

Le rôle crucial des parents

Pour les familles, une attention particulière doit être portée aux enfants qui se douchent seuls. Les experts conseillent de laisser la porte de la salle de bain entrouverte et de surveiller les plus jeunes. Il est également important de leur interdire de manipuler les réglages de température. Le confort d'une douche chaude ne doit jamais se transformer en danger invisible.

En cas d'évanouissement

Face à une suspicion d'intoxication ou si une personne s'évanouit dans la salle de bains, chaque seconde compte. Il faut immédiatement ouvrir la porte, retirer la victime de la pièce et la placer dans un espace aéré. Les secours doivent être contactés sans délai sur le 115. En attendant leur arrivée, il est crucial de vérifier la respiration et d'éviter toute exposition prolongée au gaz.

Quel chauffe-eau à gaz choisir ?

Il n'existe pas de modèle «le plus sûr» mais les experts recommandent de privilégier des appareils certifiés, installés par des techniciens agréés. Les consommateurs doivent vérifier les normes de sécurité, la qualité des tuyaux, et la durée de vie des composants. Un bon chauffe-eau à gaz n'est pas seulement une question de prix ou de marque : c'est avant tout une question d'installation correcte et d'entretien régulier. En hiver, l'eau chaude semble douce comme une promesse de bien-être. Mais cette douceur peut basculer en drame si les règles de sécurité sont ignorées. Le chauffe-eau à gaz n'est pas dangereux en soi : c'est son mauvais usage qui l'est.