Ile Maurice: Badminton - La Cour plaide en faveur de l'AMB

L'Association mauricienne de badminton (AMB) a remporté une première bataille juridique dans l'affaire l'opposant au Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Dans un communiqué émis ce vendredi 29 mai, l'AMB a révélé que la Cour a accordé un «stay order» en leur faveur jusqu'au 22 juin 2026, date à laquelle le MJS devra déposer sa défense.

Gaurav Heerowa, président de l'AMB et toute son équipe peuvent pousser un ouf de soulagement suite à cette décision qui leur permet de maintenir la gouvernance et le développement du badminton à Maurice. Rappelons que toute cette affaire avait commencé lorsque le MJS avait pris la décision de dissoudre le comité directeur de l'AMB en mars dernier.

Dans un communiqué datant du 10 mars 2026, le MJS explique que «conformément à l'article 9(9) du Sports Act 2016, qui fait suite à des conflits internes persistants au sein de l'Association, entravent son bon fonctionnement. Ces conflits et différends ont engendré des actes préjudiciables aux intérêts des membres et des titulaires de licence, et freinent considérablement le développement et la gestion du badminton dans le pays.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un mois plus tard, le MJS allait de l'avant avec cette décision en décidant d'instituer un comité intérimaire pour l'AMB. Face à cela, l'actuel comité directeur de l'AMB avait saisi les instances nationales et internationales ainsi que la justice mauricienne pour prouver sa légitimité. C'est ainsi que vendredi dernier, les membres élus du comité directeur ont comparu devant la Cour suprême de Maurice, dans l'affaire Gaurav Heerowa et autres contre le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

L'AMB était représenté par Me Pratabsing Bacorisen (Avocat) et Me Ravi Kumar Ramdewar (Avocat principal). Grace à ce «stay order», la décision du MJS de dissoudre le comité directeur de l'AMB ainsi que la mise sur pied d'un comité intérimaire est mise en suspens.

«Les membres élus du comité directeur se félicitent de la décision de la Cour et réaffirment leur engagement à faire respecter l'État de droit, la transparence, la bonne gouvernance et à assurer le développement continu du badminton à Maurice,» explique l'AMB dans son communiqué.

Pour leur part, le ministère de la Jeunesse et des Sports a pris acte de la décision de la Cour d'accéder à la requête de l'AMB concernant un «Stay of Execution» de la décision du ministère, portant sur la dissolution du comité directeur de la fédération ainsi que la mise sur pied d'un comité intérimaire.

«Le ministère tient à informer le public en général, la communauté sportive et particulièrement les badistes, que des discussions sont déjà engagées avec le Comité Olympique Mauricien ainsi que la Badminton World Federation (BWF). Il a été convenu que la BWF procédera à un audit de la fédération ainsi que des différentes plaintes enregistrées. À l'issue de cet exercice d'audit, la BWF formulera ses recommandations et toutes les parties concernées, y compris le ministère, agiront en conséquence,» explique le MJS.

Le ministère a d'ailleurs conclu en indiquant que suite à la décision de la Cour, le comité intérimaire est mis en veilleuse.