Gambie: Le Président Bassirou Diomaye Faye en visite pour renforcer la coopération bilatéraleL

En visite de travail en Gambie, le président de la République Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu avec son homologue Adama Barrow. Les deux hommes sont revenus sur les relations bilatérales, les enjeux régionaux ainsi que la conjoncture internationale.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué, samedi 30 mai, une visite de travail en Gambie. À cette occasion, il s'est entretenu avec son homologue gambien, Adama Barrow, autour des perspectives de renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre les deux États. Cette visite s'inscrit dans la dynamique de consolidation des liens historiques et séculaires qui unissent le Sénégal et la Gambie. M. Faye a reçu un accueil chaleureux, reflet de l'excellence des rapports entre Dakar et Banjul.

Le Sénégal et la Gambie partagent, en effet, une histoire commune, marquée par des liens de parenté, de culture et de solidarité qui transcendent les frontières. Dans cet esprit, les deux dirigeants ont tenu un tête-à-tête au State House, le palais présidentiel gambien, afin d'approfondir leur concertation sur les principaux défis et opportunités auxquels Dakar et Banjul sont confrontés.

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Les discussions ont porté sur le développement d'un partenariat durable au service des populations sénégalaise et gambienne, avec pour ambition de promouvoir une vision commune du développement et de la souveraineté africaine. Les deux chefs d'État ont également échangé sur les enjeux régionaux ainsi que sur une conjoncture internationale marquée par de nombreuses incertitudes.

Les entretiens ont permis d'aborder les questions relatives à l'intégration régionale, à la paix, à la sécurité et au développement économique, autant de priorités qui fondent l'ambition commune de bâtir un avenir prospère et stable pour les peuples sénégalais et gambien. Au-delà de sa portée diplomatique, ce déplacement rappelle l'étroite proximité entre les deux nations. L'histoire, les langues, les traditions et les liens familiaux ont façonné un destin partagé unique dans la sous-région ouest-africaine.