Afrique de l'Ouest: Indice 2025 de l'industrialisation - Le pays 1er en zone UEMOA

D'après l'Indice de l'industrialisation en Afrique 2025 de la Bad, le Sénégal réalise des progrès remarquables. Il décroche la huitième place du classement continental et le titre de leader dans l'espace UEMOA, devançant la Côte d'Ivoire grâce à un solide score de 0,6/1.

La Banque africaine de développement (Bad) a publié son rapport sur l'Indice 2025 de l'industrialisation en Afrique (Iia). Ce travail fournit une évaluation exhaustive du développement industriel dans les 54 pays africains sur la période 2010-2024. Dans ce classement, le Sénégal occupe la huitième place continentale et la première dans l'espace Uemoa en enregistrant un score de 0,6 sur 1.

Le Maroc est désormais l'économie la plus proche de la frontière du développement industriel, avec un score de 0,8415 ; ce qui le place à 0,1585 point de la valeur maximale de 1. Cet écart, selon la Bad, met en évidence la marge d'amélioration qui subsiste, même pour l'économie la mieux classée. L'Afrique du Sud, deuxième, a enregistré un score de 0,8396 en 2024, son niveau le plus élevé depuis 2020, mais qui reste inférieur à sa performance d'avant la crise de Covid-19, à savoir 0,8518 en 2019.

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Cette année confirme également la consolidation de l'Égypte à la troisième place, une position qu'elle a atteinte pour la première fois en 2020 et qu'elle a ravie à la Tunisie qui reste en quatrième position. Ce pays affiche toutefois une tendance à la hausse depuis 2022, réduisant l'écart avec l'Égypte (respectivement 0,7827 contre 0,7760).

Dans l'ensemble, ce quatuor de tête conserve une nette avance dans l'Indice. Classé cinquième, Maurice accuse un retard avec un score de 0,6731 en 2024, soit plus de 0,1 point de moins que les quatre premières économies. L'Algérie (0,6661), l'Eswatini (0,6509), le Sénégal (0,6368), la Namibie (0,6295) et la Côte d'Ivoire (0,6173) complètent le groupe des 10 pays les plus performants.

Si l'on compare le score de 2024, certains pays ont enregistré des progrès significatifs en matière de développement industriel. En matière de classement, la République démocratique du Congo, Djibouti, le Gabon, le Bénin, la Mauritanie, la Somalie, le Sénégal, la Guinée et le Rwanda ont enregistré les meilleures performances, gagnant au moins cinq places ou plus. Dans son rapport, la Bad note que l'industrialisation est la voie la plus prometteuse pour permettre à l'Afrique de mener à bien sa transformation structurelle, de créer des emplois productifs à grande échelle, de diversifier ses exportations, de renforcer sa résilience économique.

À l'en croire, malgré l'intérêt croissant des décideurs politiques et le regain d'intérêt pour la politique industrielle à l'échelle du continent, la transformation industrielle de l'Afrique reste incomplète. Bien que la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière ait augmenté régulièrement en termes absolus, passer de 285 milliards de dollars en 2020 à 315 milliards de dollars en 2024, le continent continue de représenter moins de 2 % de la production manufacturière mondiale et seulement 1,4 % des exportations mondiales de produits manufacturés.