Afrique: Général Birame Diop - Un parcours au service de la paix et de la sécurité sur le continent

Candidat du Sénégal à la présidence de la Commission de la Cedeao, le Général d'armée aérienne (2S) Birame Diop présente un profil reconnu sur les scènes nationale et internationale. Expert en sécurité et acteur des réformes institutionnelles en Afrique, il a consacré sa carrière à la promotion de la paix, de la gouvernance et du renforcement des capacités stratégiques du continent.

Le Général Birame Diop a un parcours remarquable au service du Sénégal, de l'Afrique et de la communauté internationale. D'après un communiqué du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, il a auparavant exercé, entre autres fonctions, celles de Chef d'état-major général des Armées, de Chef d'état-major particulier du président de la République ainsi que de Chef d'état-major de l'Armée de l'air.

Son expertise internationale a été consacrée par sa nomination comme Conseiller militaire du Secrétaire général des Nations unies auprès du Département des opérations de paix, où le Général Diop a contribué à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de prévention des conflits, de maintien de la paix et de consolidation de la sécurité internationale. Il a, pendant plusieurs années, accompagné, à travers le continent, le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique (Cesa), comme Facilitateur et Conférencier, dans la formation de hauts cadres civils et militaires africains sur les problématiques de Paix, de Développement, de Sécurité et de Défense.

Le Général Diop a mené des recherches sur l'importante question de la Réforme du Secteur de la Sécurité en Afrique subsaharienne au National Endowment for Democracy et au Woodrow Wilson Center à Washington Dc. Il a également mis en place l'Institut africain pour le secteur de la sécurité, institution de référence dédiée au renforcement des capacités stratégiques du continent et qui est devenue par la suite Partners Senegal.

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Avec ces deux institutions, il a participé à de nombreux travaux sur la promotion d'une gestion participative et inclusive de la sécurité en Afrique. Sous l'égide d'organisations internationales comme l'Union européenne et le Programme des Nations unies pour le Développement, Birame Diop a contribué, de manière déterminante, aux processus de réforme du secteur de sécurité, initiés dans plusieurs pays du continent, en y encadrant les équipes chargées de l'élaboration des Politiques nationales de défense et de sécurité (Pnds).

Titulaire d'une formation militaire de très haut niveau acquise notamment à l'École royale de l'air de Marrakech, à l'Air University des États-Unis et à l'École de guerre de Paris, le Général Birame Diop poursuit également des travaux académiques en diplomatie et relations internationales.