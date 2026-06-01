Sénégal: Défaite face aux États-Unis - Pape Thiaw refuse de céder à la panique

L'équipe nationale du Sénégal s'est inclinée face aux États-Unis (3-2), dimanche à Charlotte, lors de son premier match de préparation en vue de la Coupe du monde 2026. Une contre-performance qui met fin à une longue série positive des Lions, mais qui ne semble pas inquiéter outre mesure le sélectionneur national Pape Thiaw.

En conférence de presse d'après-match, le technicien sénégalais a reconnu les difficultés rencontrées par son équipe, notamment sur le plan physique et défensif. « L'équipe des États-Unis nous a vraiment mis en difficulté », a-t-il déclaré, soulignant l'intensité imposée par les Américains durant la rencontre.

Malgré la défaite, Pape Thiaw a tenu à relativiser le résultat. Pour lui, cette rencontre entre pleinement dans le processus de préparation des Lions à quelques semaines du rendez-vous mondial. Le sélectionneur estime que ce type de match permet d'identifier les insuffisances à corriger avant le début de la compétition.

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Le patron du banc sénégalais a également évoqué le contexte particulier entourant ce rassemblement. Entre les retards liés au voyage vers les États-Unis et les différentes contraintes organisationnelles, il a reconnu que son groupe traversait une période exigeante. « Une semaine très lourde et chargée nous attend », a-t-il affirmé, tout en appelant ses joueurs à rester concentrés sur les objectifs fixés.

Cette rencontre a notamment mis en lumière certaines fragilités défensives du Sénégal. Plusieurs erreurs individuelles ont coûté cher aux Lions face à une sélection américaine réaliste et agressive dans les transitions. Des insuffisances relevées par une partie de la presse sportive sénégalaise à l'issue du match.

Toutefois, Pape Thiaw préfère retenir les enseignements plutôt que le résultat brut. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal nourrit de grandes ambitions pour le Mondial 2026. Le sélectionneur reste convaincu que son groupe possède les ressources nécessaires pour rebondir rapidement et afficher un meilleur visage lors des prochaines sorties. Cette défaite constitue ainsi un signal d'alerte pour les Lions de la Teranga, appelés à hausser leur niveau de jeu dans les semaines à venir afin d'aborder la Coupe du monde avec davantage de certitudes.