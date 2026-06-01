Angola: Une coopérative mise sur l'autonomisation des femmes à Cuanza-Norte

Ndalatando — Trente-cinq femmes de la commune de Cambondo, dans la municipalité de Golungo Alto (Cuanza-Norte), participent à un projet de production de miel mis en oeuvre par la Coopérative Multiservices Tussinguini Keny (CPTK).

Selon la présidente de cette coopérative, Severina Wendo Jamba, le projet vise à autonomiser les femmes en milieu rural en les intégrant à des activités génératrices de revenus.

Severina Wendo a communiqué ces informations à l'ANGOP lors du Salon d'Affaires de Cuanza-Norte (Expo/Cuanza-Norte), où elle a présenté le projet, qui intervient également dans les domaines de la floriculture, de la production de miel et de la biodiversité.

À travers l'apiculture et la production de miel, la CPTK offre des opportunités aux jeunes et aux femmes, renforce les communautés, valorise le territoire et développe des solutions durables à impact social, productif et environnemental, faisant des populations les acteurs du développement local en coopération avec des partenaires internationaux.

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Dans la province de Cuanza-Norte, le projet, en phase de démarrage, vise à créer les conditions techniques nécessaires à la production de miel, en collaboration avec la plantation de café Satic.

Lancé il y a dix ans dans la province de Benguela, il avait initialement pour objectif d'apporter un soutien social aux femmes en milieu rural. Actuellement, il accompagne 88 femmes dans les provinces de Huambo, Cuando Cubango et Cuanza-Norte.

Outre la vente et la production de miel, le projet inclut la commercialisation de matériel apicole.

Le Salon d'Affaires de Cuanza-Norte a ouvert ses portes vendredi à Ndalatando, avec la participation de plus de 200 exposants, dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la ville, fêté jeudi 28.