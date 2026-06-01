Afrique: Basketball - Petro vise un 2e titre BAL dans une finale inédite face aux Tigres

Luanda — Petro de Luanda et les Tigres du Rwanda s'affronteront dimanche en finale de la sixième édition de la Basketball Africa League (BAL). Ce sera la première finale de l'histoire de la compétition entre les deux clubs.

Cette lutte pour le trophée continental marque toutefois le deuxième affrontement entre les Pétroliers (Angola) et les Rwandais en l'espace de deux mois, après la défaite de l'équipe angolaise (78-82) lors du tournoi de qualification de la Conférence du Kalahari, qui s'est déroulé fin mars à Pretoria, en Afrique du Sud.

Petro, qui vise un deuxième titre dans la compétition, aborde la finale avec un certain avantage, grâce à son expérience internationale acquise au cours de six participations consécutives.

Cependant, l'entraîneur Sergio Valdeomillos et ses joueurs devront notamment prendre en compte le fait que leurs adversaires joueront devant leur public à la BK Arena de Kigali, où une ambiance hostile est attendue pour les ambitions de l'équipe angolaise.

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Avant tout, ils devront contenir l'enthousiasme de l'équipe locale, qui ambitionne de devenir la première équipe rwandaise à remporter le titre de ce tournoi, dont le pays est le fer de lance. Cette édition est organisée par la NBA en partenariat avec FIBA-Afrique.

Petro de Luanda, champion de la BAL en 2024 et finaliste en 2025, a éliminé Al Ahly Benghazi (Libye) en demi-finale (94-88).

Les Tigres ont décroché leur billet pour la finale en battant Al Ahly (Égypte) (106-97), au terme d'un parcours historique pour le basketball rwandais, ayant dominé la phase de qualification de la Conférence Kalahari avec quatre victoires et une défaite.

Pour cette édition, Petro de Luanda a renforcé son effectif avec les Américains Raphial Putney (centre) et Chasson Randle (attaquant), au sein d'une équipe composée de Childe Dundão, Gerson Domingos, Eduardo Simão, Milton Valente, Peter Jok, Gerson Gonçalves, Aboubakar Gakou, Yanick Moreira, Glofate Buiamba et Cleusio Castro, pour la plupart des joueurs expérimentés dans ce type de compétition.

Al Ahly de Tripoli (Libye) est le tenant du titre.