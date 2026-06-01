Angola: Un journaliste de l'ANGOP remporte le prix du Meilleur journaliste sportif

Luanda — Le journaliste à l'Agence de presse angolaise (ANGOP), Walter dos Reis, a remporté le prix du Meilleur journaliste sportif lors de la 6e édition du Prix Angola Comunica 2026, qui s'est tenue vendredi à Luanda.

Ce prix, qui marque l'année 2025, vise à valoriser le travail des professionnels de la communication en Angola.

Le lauréat a recueilli 44 % des suffrages, sur un total de 3 954 votes, une victoire qui récompense un travail accompli au fil des années.

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Lors d'une interview accordée à la presse à l'issue de la cérémonie, le journaliste a déclaré que ce prix revêtait une valeur particulière « car il a été décerné démocratiquement, par le vote de ceux qui suivent son travail au quotidien ».

Pour Walter dos Reis, le journalisme sportif est une véritable école, et le prix Angola Comunica constitue une reconnaissance démocratique de la profession.

« J'ai été reconnu de manière très démocratique, grâce aux votes de ceux qui suivent notre travail », a-t-il souligné.

Pour ce professionnel, la reconnaissance du sport national est directement liée au travail de la presse.

Il a ajouté que la valorisation du sport national dépend aussi de la manière dont les journalistes transmettent l'information.

Il a insisté sur le fait que le journalisme rigoureux est synonyme d'éthique et de discipline, afin de garantir la véracité des faits.

Évoquant la profession, il a réaffirmé que le journalisme sportif est exigeant, mais qu'il prépare les professionnels à relever d'autres défis.

« C'est un métier très exigeant, mais ceux qui s'engagent dans l'information sportive sont capables de relever d'autres défis », a-t-il conclu.

Walter dos Reis est journaliste sportif depuis plus de vingt ans à l'ANGOP, où il a débuté sa carrière après avoir obtenu son baccalauréat en journalisme à l'Institut d'économie de Luanda (IMEL).

Affecté à la rédaction nationale, au service des sports, il a couvert des événements nationaux et internationaux, notamment les Jeux olympiques de Pékin de 2008, la Coupe du monde de roller hockey de San Juan (Argentine) en 2011, la Coupe du monde féminine senior de handball de Kumamoto (Japon) en 2019, ainsi que les Championnats d'Afrique de handball (hommes et femmes) et la Ligue africaine de basketball (BAL).

Plus récemment, il a commenté des événements sportifs pour la télévision publique angolaise (TPA) et Radio LAC (Luanda Antena Comercial).

Les journalistes Melo Clemente (Grupo Edições Novembro), Mírian Jai, Alexandre Diniz et Airton Kenha, tous de la Radio nationale d'Angola (RNA), étaient en lice pour le prix du Meilleur journaliste sportif 2025.

Le Prix Angola Comunica a fait son grand retour après deux ans d'absence, avec plus de 50 catégories et des modifications structurelles dans plusieurs segments.

Le gala a débuté vendredi 29 et s'est achevé aux premières heures de samedi dans un hôtel de Luanda, récompensant la crédibilité, l'excellence, le mérite, le professionnalisme, l'innovation et la créativité.

En raison de contraintes budgétaires, les prix sont décernés sous forme de certificat de mérite et de trophée.