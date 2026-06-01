Angola: Luanda enregistre plus de 100 cas de violence contre des enfants en cinq mois

Luanda — Plus de cent cas de violence contre des enfants ont été enregistrés entre janvier et mai de cette année dans la province de Luanda par l'Institut national de l'enfance (INAC), a indiqué dimanche cette institution.

Au total, la province a recensé 1.600 cas de violence contre des enfants en 2025, selon les données communiquées.

Les cas enregistrés au cours des cinq premiers mois de l'année incluent notamment l'abandon d'enfants, l'exploitation du travail infantile, le refus de reconnaissance de paternité, la négligence ainsi que des violences physiques, psychologiques et sexuelles.

L'information a été fournie à l'ANGOP par le chef du service provincial de l'INAC à Luanda, Alexandre Joaquim, qui a souligné que le refus de paternité demeure l'un des cas les plus fréquents, avec plus de 50 signalements.

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Le responsable a exprimé sa préoccupation face à la persistance de ce phénomène, estimant que l'absence de responsabilité parentale compromet le bien-être et le développement intégral des enfants.

« Le refus de paternité continue de figurer parmi les cas les plus récurrents portés à nos services de protection de l'enfant », a-t-il déclaré.

Il a précisé que la lutte contre la violence envers les enfants constitue une priorité pour l'INAC, qui renforce les mécanismes de prévention, d'assistance et de suivi des victimes.

Parmi les outils en place figurent la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la violence à l'égard des enfants ainsi que des programmes d'intervention destinés à guider les institutions impliquées dans la protection de l'enfance.

Selon Alexandre Joaquim, le renforcement du système de protection de l'enfance et l'implication des familles restent essentiels pour réduire les niveaux de violence et garantir un environnement sûr pour le développement des enfants.

« Nous continuons à travailler au renforcement des familles afin que les enfants puissent se sentir en sécurité au sein du foyer, qui doit constituer leur première ligne de protection », a-t-il souligné.

La Journée de l'enfant, célébrée durant le mois de juin en Angola, se déroule cette année sous le thème « Municipalisation des engagements pour renforcer les droits de l'enfant » et vise à promouvoir la participation des enfants ainsi que la protection de leurs droits dans le pays.