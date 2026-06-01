Angola: Des milliers de personnes reprennent les succès de Kassav en hommage à Jacob Desvarieux

Sumbe — Des milliers d'habitants de la ville de Sumbe, dans la province de Cuanza-Sul, ont accompagné et repris en choeur, samedi soir, les plus grands succès du groupe antillais Kassav, lors de la clôture du FestiSumbe 2026, marquée par un hommage à Jacob Desvarieux, fondateur et ancien chanteur du groupe, décédé en 2021.

Tout au long du spectacle, le public a entonné des titres emblématiques tels que « Ou Lé Mwen Malada » et « Zouk-La Sé Sèl Médikaman Nou Ni », transformant le front de mer de Sumbe en une immense scène de célébration musicale et de recueillement à la mémoire de l'artiste, connu pour les liens privilégiés qu'il entretenait avec l'Angola.

La représentante du groupe Kassav, Jocelyne Béroard, a expliqué que cet hommage était motivé par l'attachement profond que Jacob Desvarieux portait au pays.

« Jacob considérait l'Angola comme sa seconde patrie et tenait à y être présent chaque fois qu'il en recevait l'invitation. Aujourd'hui, nous honorons sa mémoire », a-t-elle déclaré.

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Fondé en 1979 dans les îles de la Guadeloupe et de la Martinique, Kassav' est reconnu à l'échelle internationale comme l'un des principaux artisans du zouk, un genre musical créé par le groupe et diffusé à travers plusieurs continents.

La dernière soirée du festival a également été marquée par la prestation du groupe bissau-guinéen Tabanka Djaz, conduit par Mikas Cabral, qui a interprété plusieurs de ses titres les plus populaires, entraînant les spectateurs à chanter et à danser au rythme de la musique de Guinée-Bissau.

À cette occasion, Mikas Cabral a salué la qualité de l'organisation de l'événement et mis en avant les liens historiques et culturels qui unissent l'Angola et la Guinée-Bissau. Il a également exprimé son souhait de revenir dans le pays lors des prochaines éditions du festival.

Pour sa part, le musicien angolais Ângelo Boss a estimé que ce type d'initiative contribue à la promotion de la culture ainsi qu'au renforcement des échanges artistiques entre les peuples africains et ceux de la diaspora.

Outre Kassav et Tabanka Djaz, la scène du FestiSumbe a accueilli les prestations de Fiel Didi, Pacini Sunda, Phathar Mak, Anderson Mário ainsi que de nombreux artistes locaux, qui ont animé cette grande fête populaire réunissant des milliers d'habitants et de visiteurs.