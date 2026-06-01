Angola: Des étudiants de l'UCAN mènent des recherches scientifiques au Parc national de Cangandala

Malanje — Depuis vendredi, Un groupe de 30 étudiants de troisième année en sciences de l'environnement de l'Université catholique d'Angola (UCAN) mène depuis vendredi, des recherches scientifiques au parc national de Cangandala, dans l'objectif d'approfondir leurs connaissances pratiques sur la biodiversité et les écosystèmes de cette aire protégée.

Cette étude, qui s'achève ce dimanche, s'inscrit dans le cadre des activités du cursus universitaire et porte sur l'analyse des enjeux environnementaux, la préservation de la biodiversité et la conservation des ressources naturelles.

Durant leur séjour dans le parc, les étudiants collectent des données scientifiques sur la faune et la flore et évaluent l'impact des activités humaines sur l'environnement.

La délégation universitaire a été reçue par l'administrateur municipal de Cangandala, Dilangue Baião Domingos, avec lequel elle a discuté des objectifs de la mission scientifique, prévue pour durer trois jours.

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Lors de cette rencontre, l'administrateur a souligné l'importance de la recherche scientifique comme outil d'aide à la décision durable et a insisté sur la nécessité d'améliorer le diagnostic des ressources naturelles existantes dans la région.

Selon lui, les études menées par les établissements d'enseignement supérieur constituent une contribution importante à la définition de politiques susceptibles de promouvoir la préservation du patrimoine écologique et le développement harmonieux des communautés locales.

Il a également souligné que le travail de terrain permettra aux étudiants d'approfondir leurs connaissances pratiques des écosystèmes du parc national de Cangandala, l'une des principales aires protégées du pays, reconnue pour sa riche biodiversité, abritant des espèces à haute valeur écologique, telles que l'antilope géante noire.

Cette initiative renforce par ailleurs la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et les communautés locales, encourageant la production scientifique et la reconnaissance du savoir comme instrument fondamental du développement durable.