Angola: L'Église tocoïste plaide pour l'investissement dans les technologies au service de l'évangélisation

Luanda — L'évêque de l'Église tocoïste, Afonso Nunes, a défendu vendredi à Luanda la nécessité d'intégrer les technologies de l'information et de la communication (TIC) au processus d'évangélisation et à la gestion administrative, afin de s'adapter à l'évolution de la société et de diffuser plus largement le message du Christ.

Lors de l'ouverture de la Conférence sur les technologies institutionnelles de l'information et de la communication dans le processus d'évangélisation et la réforme administrative, il a souligné que l'Église doit s'adapter à l'ère moderne sans perdre son essence spirituelle.

Le monde, a-t-il déclaré, vit à une époque marquée par la rapidité, où les individus sont de plus en plus connectés aux médias numériques et moins enclins à participer à des activités prolongées face à face, comme la prédication traditionnelle.

Dans ce contexte, il a jugé essentiel que l'Église utilise les plateformes numériques, telles que les réseaux sociaux, les applications de messagerie et les diffusions en direct, pour toucher un public plus large, notamment les jeunes.

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« Le temps exige un engagement accru dans l'utilisation de ces outils, qui nous permettent de réduire les distances, de faciliter les démarches et de porter le message de l'Évangile dans des lieux auparavant inaccessibles », a-t-il déclaré.

Il a également énuméré les avantages de la numérisation, notamment la réduction des coûts, en particulier pour les supports physiques, et l'amélioration de la communication interne entre les membres de l'Église.

L'évêque a souligné les risques liés à un usage excessif des technologies et a insisté sur le fait que leur utilisation virtuelle ne doit pas se substituer aux interactions et à la communion physique entre les fidèles.

Il a également plaidé pour la reconnaissance des jeunes diplômés, les encourageant à s'intégrer aux activités de l'Église, en particulier dans le domaine technologique où ils possèdent une expertise plus pointue.

Il a ajouté la nécessité de créer des mécanismes de contrôle et de protection des plateformes numériques utilisant le nom et les symboles de l'Église, afin de prévenir tout abus.

En outre, il a expliqué que le rôle des responsables religieux a évolué et comprend désormais des fonctions administratives déterminantes, en vue d'une meilleure gestion des ressources disponibles et de la modernisation des structures ecclésiastiques.

Des responsables et des fidèles ont participé à la conférence pour réfléchir à la modernisation de l'Église et au rôle des technologies dans la diffusion du message chrétien, ainsi que dans l'amélioration de l'administration et de la sécurité des institutions religieuses.