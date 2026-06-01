Angola: Football - L'entraîneur de Wiliete salue l'engagement de son équipe après le sacre en Coupe d'Angola

Huambo — L'entraîneur du Wiliete de Benguela, Paulo Júnior, a souligné, ce dimanche au Huambo, l'engagement de son équipe dans la conquête, pour la première fois de son histoire, de la Coupe d'Angola de football, estimant que ce succès marque une nouvelle page du sport national.

Le Wiliete de Benguela a remporté la finale face au Kabuscorp de Palanca sur le score de 2-1, au stade Daniel Cassoma Lutucuta, dans la province du Huambo.

Le technicien a qualifié cette victoire de difficile, fruit d'un travail soutenu, de la confiance et de la détermination des joueurs, qui ont abordé la rencontre avec la conviction de lutter jusqu'au bout pour s'adjuger le trophée.

Il a également estimé que cette consécration ne revient pas uniquement à son équipe, mais également à l'ensemble des passionnés de sport de la province de Benguela.

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Paulo Júnior a rappelé que son équipe affrontait un adversaire de grande envergure, détenteur du trophée lors de la précédente édition, ce qui explique, selon lui, le niveau d'engagement affiché par ses joueurs.

Il a enfin considéré que le succès est mérité, malgré les difficultés rencontrées en fin de match, période durant laquelle le Kabuscorp a exercé une forte pression.

Le Kabuscorp de Palanca avait remporté la Coupe d'Angola pour la première fois en 2025, en battant en finale le 1.º d'Agosto sur le score de 1-0, lors d'une rencontre disputée au stade 11 de Novembro à Luanda.