Madagascar: CCESCA ANTANIMENA - Les artistes maîtrisent le Kalon'ny fahiny

1 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramaindrasoa

Chanteurs et musiciens ont démontré toute leur maîtrise du répertoire du Kalon'ny fahiny lors du spectacle « Tiako i Neny » organisé hier au CCESCA.

Les grandes chansons du patrimoine musical malgache ont retrouvé tout leur éclat hier au CCESCA. Réunis pour le spectacle « Tiako i Neny », sept artistes reconnus ont offert une prestation marquée par leur professionnalisme, leur maîtrise vocale et leur fidélité à l'esprit du Kalon'ny fahiny.

Salomon, Narisoa, Leonyh, Luk, Lydie R'imbosa, Lizah Raseta et Hiary Zanakantitra ont revisité plusieurs classiques qui ont traversé les générations. L'un des moments forts de l'après-midi a été l'interprétation collective de « I Kaky sy i Neny » de Rambao et Hiary Rapanoelina, réunissant les sept artistes sur une même scène dans une parfaite harmonie.

D'autres titres emblématiques ont également marqué le public. Lydie R'imbosa a interprété « Sigara Manitra » de Jeanne Naly, tandis que Hiary Zanakantitra a livré sa version de « Dia veloma Ikaky sy Ineny » de Naka Rabemanantsoa. De nombreuses chansons du Kalon'ny fahiny ont été reprises au cours d'un spectacle consacré à la mémoire musicale malgache et à l'hommage aux mères.

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Organisé par LH Pro, l'événement a misé sur la rencontre entre artistes confirmés et représentants de la jeune génération. Chaque interprète a conservé son identité vocale tout en respectant l'essence des oeuvres originales, fruit d'un important travail de préparation et d'harmonisation.

Au-delà de la nostalgie, le spectacle a démontré que le Kalon'ny fahiny continue de vivre grâce à des artistes capables de transmettre avec justesse et émotion un héritage musical qui demeure profondément ancré dans le coeur du public malgache.

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