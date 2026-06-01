Madagascar: Rocade Iarivo- Deux morts dans l'embardée d'un minibus

Accident mortel. Un homme et son fils cadet ont trouvé la mort dans un accident survenu hier matin sur la rocade Iarivo, dans le secteur dit « Ravitoto », à Amoronankona, dans la commune d'Ambohimangakely.

Leur Volkswagen Transporter, un minibus blanc et noir, a percuté un poteau électrique installé sur le séparateur de voies après une perte de contrôle dans une portion en courbe. Sous l'effet du choc, le véhicule s'est renversé sur la chaussée. Le conducteur, âgé de 48 ans, et son fils de 17 ans n'ont pas survécu malgré leur transfert rapide au Centre hospitalier de Soavinandriana.

Vitesse excessive

Six autres passagers ont été blessés, dont deux enfants. Certains ont dû être opérés en urgence. La famille, domiciliée à Analamahitsy et active dans la production de caviar, se rendait vers le By-pass lorsque l'accident s'est produit. Sur les lieux, le véhicule reposait sur le toit, la carrosserie écrasée et les vitres brisées, tandis que des débris jonchaient la chaussée.

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Des témoins évoquent une vitesse excessive comme cause probable de l'accident. Les gendarmes de la brigade d'Ambohimangakely et les policiers de la Compagnie urbaine d'intervention n° 3, relevant du commissariat central de Tsaralalàna, ont sécurisé les lieux et organisé les secours. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Les autorités sanitaires n'avaient pas encore communiqué officiellement sur le bilan définitif au moment où nous mettions sous presse. La gendarmerie a toutefois confirmé deux décès et six blessés.