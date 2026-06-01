Angola: L'AMANGOLA prend ses fonctions en France et lance un projet d'éducation civique

Luanda — L'Union des associations locales d'Angola (AMANGOLA) a organisé samedi en France une cérémonie d'assermentation de ses membres, marquée par le lancement du projet sociocommunautaire « Ensemble, construisons l'Angola grâce à l'éducation et à la citoyenneté ».

À cette occasion, l'ambassadrice d'Angola en France, Guilhermina Prata, a salué l'initiative et félicité les nouveaux membres pour la responsabilité qu'ils assument envers la communauté.

La diplomate a déclaré que cette investiture allait au-delà d'une simple formalité, symbolisant un engagement de service, d'union et de participation citoyenne, soulignant le rôle de la diaspora dans le renforcement des liens entre les Angolais résidant à l'étranger.

« L'Angola compte sur vous. Il compte sur vos connaissances, votre expérience, votre rigueur professionnelle, votre capacité de dialogue interculturel et votre volonté de contribuer au développement national », a-t-elle insisté.

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Guilhermina Prata a indiqué que l'éducation et l'engagement civique sont des piliers fondamentaux du progrès de toute société, soulignant que le projet lancé par l'AMANGOLA renforce la nécessité d'impliquer tous les citoyens dans la construction du pays, quel que soit leur lieu de résidence.

De son côté, le président de l'AMANGOLA, Job Capapinha, a expliqué que l'organisation est une institution d'utilité publique à but non lucratif, dédiée à la promotion du développement local et national par la mobilisation communautaire.

Selon lui, le projet « Avec l'éducation et l'engagement civique, nous construisons tous l'Angola », prévu pour la période 2025-2028, vise à promouvoir les valeurs patriotiques, éthiques et culturelles, dans le respect de la Constitution de la République d'Angola.

Job Capapinha a indiqué que la délégation en France aura pour mission de développer des initiatives liées à l'intégration sociale, à la formation technique et professionnelle, aux bourses d'études, à l'entrepreneuriat et au renforcement de l'identité nationale.

L'intervenant a souligné le potentiel de la communauté angolaise résidant en France, composée d'entrepreneurs, d'étudiants, de techniciens et de personnel qualifié, et a plaidé pour la mise en place de mécanismes permettant de mettre ces compétences au service du développement socio-économique de l'Angola.

L'un des moments forts de la rencontre a été la conférence d'Érica Chissapa, qui a abordé le rôle de la diaspora angolaise dans le développement national.

Elle a insisté sur l'importance de préserver l'identité culturelle, de transmettre les valeurs aux nouvelles générations et de participer activement à la vie associative.

L'intervenante, présentatrice de télévision et écrivaine, a soutenu que la distance géographique ne devait pas engendrer d'éloignement affectif ou patriotique, soulignant que les Angolais de l'étranger pouvaient jouer un rôle essentiel dans le progrès du pays.

La cérémonie s'est conclue par un appel à renforcer l'associativisme angolais au sein de la diaspora et à traduire le sentiment d'appartenance à la patrie en actions concrètes pour soutenir les communautés et le développement de l'Angola.

Les personnes suivantes ont été investies: Domingas Mateus Ngola (Délégué général en France), Sandra Salvador (Directrice de l'administration, des finances, des programmes et des projets), Joelson dos Santos (Directeur du suivi des associations locales, de la mobilisation et de l'action communautaire) et Tomás Lukano (Directeur de l'information, des nouvelles technologies et de la coopération associative).

Jasmin Maria Mateus (Déléguée régionale pour le Nord de la France), Fernando Manuel (Délégué régional pour le Sud de la France), Daniel Afonso Bengue (Délégué régional pour le Centre de la France), Nancy Tamako (Déléguée régionale pour l'Ouest de la France) et Estêvão Manvel (Délégué régional pour l'Est de la France) complètent l'équipe.