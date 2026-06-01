Afrique: L'ambassadeur d'Angola au Ghana rencontre des étudiants angolais

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Ghana, Rui Xavier, a rencontré samedi dernier à Tamale des étudiants angolais en formation théologique, conformément à la politique de proximité de la mission diplomatique avec la communauté angolaise résidant au Ghana.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola au Ghana, parvenu à l'ANGOP, cette visite a permis d'évaluer la situation académique et sociale des étudiants angolais en première et deuxième année de théologie à la Congrégation de la Société du Verbe Divin.

L'établissement accueille actuellement 35 étudiants étrangers de diverses nationalités.

Le recteur du Centre de formation pastorale, le père Tomy Tomas, a participé à la rencontre et a présenté la mission, les objectifs et les activités de l'établissement en matière de formation religieuse et pastorale.

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Au cours de cette rencontre, les étudiants ont partagé leurs expériences d'intégration et les principaux défis rencontrés dans leur formation, notamment les fortes chaleurs de la région, l'adaptation aux habitudes alimentaires locales et les difficultés linguistiques.

Malgré les difficultés, les jeunes ont exprimé leur détermination à poursuivre leur formation et à mener à bien leurs études de théologie.

À cette occasion, Rui Orlando Xavier a encouragé les étudiants à maintenir leur concentration, leur discipline et leur dévouement à leurs études, soulignant l'importance de la formation académique et spirituelle pour le développement de l'Angola.

Le diplomate a également exprimé le souhait qu'une fois leur formation achevée, les étudiants retournent au pays pour mettre leurs connaissances acquises au service de la société et contribuer au renforcement des institutions religieuses nationales.

L'ambassadeur a par ailleurs réaffirmé la disponibilité de l'ambassade d'Angola au Ghana pour accompagner et soutenir les citoyens angolais résidant dans ce pays, plaidant pour le maintien d'un dialogue permanent avec la communauté nationale.

À l'issue de la rencontre, les étudiants l'ont remercié de sa visite, y voyant un signe d'attention et de proximité institutionnelle, susceptible de renforcer les liens entre la représentation diplomatique angolaise et la communauté étudiante du nord du Ghana.