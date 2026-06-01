Afrique: Le Petro de Luanda s'incline en finale et laisse filer le titre de la BAL

Luanda — Le Petro de Luanda a manqué, dimanche, l'occasion de décrocher son deuxième titre de la Basketball Africa League (BAL), en s'inclinant face aux Rwandais du RSSB Tigers sur le score de 88 à 90, en finale de la sixième édition de la compétition disputée à Kigali.

Le club angolais voit ainsi s'échapper la possibilité de soulever à nouveau le plus prestigieux trophée continental des clubs de basketball, après son sacre remporté en 2024, déjà dans la capitale rwandaise.

Les Pétroliers avaient pourtant parfaitement entamé la rencontre, prenant une avance spectaculaire de 20 à 0 au cours des six premières minutes. L'ailier Aboubakar Gakou, auteur de 28 points, s'est particulièrement illustré grâce à une série de tirs à trois points, permettant à son équipe de conclure le premier quart-temps avec une avance de 27 à 16.

Malgré cette domination initiale, les Rwandais sont progressivement revenus dans le match. Plus solides défensivement, ils ont limité leurs adversaires à seulement dix points lors du deuxième quart-temps et ont regagné les vestiaires avec une avance de cinq points (42-37).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec 33 points et deux rebonds, l'arrière-ailier Leonard Randall a été le meilleur marqueur de la rencontre et le principal artisan de la victoire des Tigers. Il a été efficacement épaulé par Teafale Lenard Jr., auteur de 15 points et 14 rebonds, ainsi que par Mangok Mathiang, qui a terminé le match avec 11 points et 14 rebonds.

Du côté du Petro de Luanda, les joueurs les plus en vue ont été Aboubakar Gakou (28 points), l'Américain Chasson Randle (17 points, 5 rebonds et 3 passes décisives), Gerson Lukeny (14 points, 8 rebonds et 5 passes décisives) ainsi que le capitaine Childe Dundão, crédité de 9 points, 7 rebonds et 8 passes décisives.

Grâce à ce succès, le RSSB Tigers remporte le premier titre continental de son histoire et devient la première équipe rwandaise à s'adjuger la BAL. Le Rwanda accueille cette compétition depuis 2021 dans le cadre d'un partenariat entre la NBA et la FIBA Afrique.

Le joueur des Tigers Leonard Randall a, par ailleurs, été désigné meilleur joueur du tournoi (MVP).