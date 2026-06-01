Angola: Football - Wiliete remporte pour la première fois la Coupe d'Angola

Huambo — Le Wiliete de Benguela a remporté, dimanche, pour la première fois de son histoire la Coupe d'Angola de football, en battant le Kabuscorp de Palanca sur le score de 2 buts à 1, au stade Daniel Cassoma Lutucuta, dans la province de Huambo.

Devant près de 8.000 spectateurs, la formation de Benguela a fait preuve d'un plus grand réalisme dans les moments décisifs de la rencontre, inscrivant ainsi une page historique en s'adjugeant le trophée de la deuxième compétition la plus prestigieuse du football angolais, après avoir terminé vice-champion du Girabola lors de la saison 2025-2026.

Dès l'entame de la rencontre, le Wiliete s'est montré plus entreprenant, même si les deux équipes ont adopté une approche prudente et équilibrée.

La première véritable occasion est revenue au Kabuscorp à la 13e minute. Benarfa a réalisé une remarquable percée individuelle, éliminant le gardien adverse avant de voir sa tentative heurter le poteau.

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Le Wiliete a répliqué à la 27e minute par l'intermédiaire de César, qui s'est présenté seul à l'entrée de la surface de réparation, mais son tir a été repoussé par le gardien adverse alors que les supporters se préparaient déjà à célébrer l'ouverture du score.

Légèrement dominateur durant la première période, le club de Benguela a multiplié les frappes lointaines et accentué sa pression sur la défense adverse. Ses efforts ont été récompensés à la 42e minute lorsque l'arbitre a accordé un penalty pour une faute de Jó Vidal sur César.

Chargé de l'exécuter, César a transformé la sanction malgré une intervention du gardien, donnant ainsi l'avantage à son équipe avant la pause.

Au retour des vestiaires, le Wiliete a rapidement creusé l'écart. À la 48e minute, Sidibé a profité d'une erreur défensive pour se retrouver seul face au but et inscrire le deuxième but de la rencontre.

Mené au score, le Kabuscorp a intensifié ses offensives dans l'espoir de revenir dans le match.

La meilleure occasion de la formation de Palanca est intervenue à la 77e minute, lorsque Benarfa a décoché une puissante frappe à l'intérieur de la surface de réparation, réduisant l'écart à 2-1 et relançant ainsi le suspense dans cette finale.

Malgré la pression exercée par l'équipe de la capitale en fin de rencontre, le Wiliete est parvenu à préserver son avantage grâce à une organisation défensive rigoureuse jusqu'au coup de sifflet final.

Grâce à ce succès, le Wiliete rejoint pour la première fois le cercle des vainqueurs de la Coupe d'Angola et inscrit un jalon majeur dans son histoire sportive, entamée en 2018. Ce triomphe confirme également l'ascension progressive du club parmi les principales forces du football national.