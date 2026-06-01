Congo-Kinshasa: Les parents appelés à briser les tabous autour de la santé sexuelle et reproductive au Maniema

1 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)
interview

Les parents sont appelés à briser les tabous liés à la santé sexuelle et reproductive afin de mieux protéger leurs enfants.

Cet appel a été lancé par la gynécologue-obstétricienne Olive Ambambula à Kindu, dans la province du Maniema, à l'occasion de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, célébrée le 28 mai.

Déclaration faite quand ?

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Dr Olive Ambambula indique que la persistance des tabous particulièrement autour des menstruations et de la reproduction, fragilise l'éducation des jeunes filles dans cette province.

Elle insiste sur le fait que, le manque de communication au sein des ménages expose les adolescents à des risques majeurs pour leur santé.

« Un dialogue ouvert permet de prévenir les grossesses indésirables et de promouvoir une bonne hygiène. », indique-t-elle, ajoutant que la Journée internationale de l'hygiène menstruelle sert de cadre pour sensibiliser les familles.

La gynécologue insiste sur le fait que l'accompagnement des jeunes filles commence dès l'apparition des premières règles.

Elle appelle à briser le silence et à aborder ces questions sans gêne afin d'aider les jeunes à mieux comprendre les changements de leur corps et à adopter des comportements responsables.

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