Congo-Kinshasa: Le gouvernement et l'OMS renforcent la riposte pour stopper la propagation du virus d'Ebla au pays

Face à l'évolution de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, le Gouvernement congolais et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont réaffirmé leur engagement à protéger les populations affectées.

Dans un communiqué conjoint publié le 31 mai, les deux parties annoncent le renforcement des mesures de surveillance, des capacités de diagnostic et de la prise en charge des patients afin d'interrompre la chaîne de transmission du virus.

Selon le communiqué, l'épidémie continue de susciter des inquiétudes en raison de la multiplication des cas suspects et confirmés ainsi que des décès enregistrés dans plusieurs zones de santé des provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Le document précise que face à cette situation, les autorités sanitaires congolaises, avec l'appui de l'OMS et de plusieurs partenaires, intensifient les activités de surveillance épidémiologique, les analyses de laboratoire et la prise en charge médicale des patients. L'objectif est de détecter rapidement les cas et de limiter la propagation du virus au sein des communautés touchées.

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Mobilisation des partenaires

Dans le communiqué, l'OMS a réaffirmé son soutien à la RDC dans la lutte contre cette nouvelle flambée épidémique. L'organisation indique travailler en étroite collaboration avec le système des Nations unies, les partenaires sanitaires et les acteurs humanitaires afin d'appuyer les efforts déployés sur le terrain.

Le Gouvernement congolais, l'OMS et leurs partenaires annoncent également le renforcement de la coordination opérationnelle, la mobilisation de ressources supplémentaires et l'acheminement rapide des interventions essentielles vers les populations affectées.

« Les interventions vitales doivent parvenir rapidement et de manière équitable aux communautés touchées », soulignent les signataires du communiqué.

Des défis sur le terrain

Malgré cette forte mobilisation, la maîtrise de l'épidémie se heurte à des obstacles complexes sur le terrain. Le communiqué conjoint dresse une liste de défis persistants que les équipes médicales doivent impérativement surmonter :

- La détection précoce et l'isolement immédiat des malades.

- La recherche exhaustive et le suivi des sujets contacts.

- L'organisation d'enterrements sécurisés et dignes pour éviter les contaminations post-mortem.

- Le strict respect des mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) dans les structures de soins.

Pour les autorités sanitaires, le succès de cette riposte repose inévitablement sur une sensibilisation accrue des communautés locales.