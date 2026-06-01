Congo-Kinshasa: Journée internationale des parents - Au pays , le combat quotidien des familles pour l'avenir des enfants

En marge de la Journée internationale des parents, célébrée le 1er juin, à Kinshasa, certains parents décrivent un quotidien marqué par de multiples défis liés à l'éducation, à la scolarité, à la santé et à l'alimentation de leurs enfants.

Ils témoignent des sacrifices constants qu'impose la vie familiale dans un contexte économique difficile, entre responsabilités multiples et recherche permanente d'équilibre pour le foyer.

Dans sa résolution 66/292 du 17 septembre 2012, l'Assemblée générale a décidé de proclamer le 1er juin, Journée mondiale des parents, pour mettre à l'honneur les parents du monde entier.

Une charge lourde au quotidien

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Selon certains parents de la capitale, gérer le ménage, éduquer, nourrir et soigner les enfants constitue, selon eux, une mission exigeante qui requiert courage et endurance.

« Lorsqu'on est appelé à être parent, on est obligé de résoudre beaucoup de problèmes à la fois. On doit satisfaire à de nombreux besoins.Tout repose sur les épaules du parent », confie un père de famille kinois, illustrant la lourde charge quotidienne qui pèse sur les chefs de ménage.

Au-delà des besoins matériels, les parents interrogés insistent sur l'importance de la transmission des valeurs morales et civiques, qu'ils considèrent comme essentielles pour former des citoyens responsables.

« Le conseil que je pourrais donner aux parents, c'est de transmettre les valeurs aux enfants pour qu'ils soient utiles à la société », souligne une mère de famille.

La reconnaissance des enfants

De leur côté, certains enfants qui se sont entretenus avec Radio Okapi, reconnaissent les efforts consentis par leurs parents et saluent leur abnégation. Ils mettent en avant leur résilience face aux difficultés et leur engagement à garantir leur éducation et leur bien-être.

« Le plus grand sacrifice de mes parents, c'est d'avoir mis leurs propres besoins de côté. Ils m'ont aussi appris à rester digne, même dans les moments les plus difficiles », témoigne un jeune Kinois.