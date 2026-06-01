Angola: Football - Palmarès de la Coupe d'Angola

Huambo — Le Wiliete de Benguela a été sacré, dimanche, champion de la Coupe d'Angola de football en s'imposant face au Kabuscorp de Palanca (2-1), en finale de la 43e édition de la compétition, disputée au stade Daniel Cassoma Lutucuta, dans la province de Huambo.
Palmarès de la Coupe d'Angola (1983-2026)
- 2026 : Wiliete de Benguela
- 2025 : Kabuscorp de Palanca
- 2024 : Petro de Luanda
- 2023 : Petro de Luanda
- 2022 : Petro de Luanda
- 2021 : Petro de Luanda
- 2020 : Compétition suspendue (Covid-19)
- 2019 : 1.º d'Agosto
- 2018 : Non disputée
- 2017 : Petro de Luanda
- 2016 : Recreativo de Libolo
- 2015 : FC Bravos de Maquis
- 2014 : Benfica de Luanda
- 2013 : Petro de Luanda
- 2012 : Petro de Luanda
- 2011 : Interclube
- 2010 : Atlético Sport Aviação (ASA)
- 2009 : 1.º d'Agosto
- 2008 : Santos FC
- 2007 : 1.º de Maio de Benguela
- 2006 : 1.º d'Agosto
- 2005 : Atlético Sport Aviação (ASA)
- 2004 : Sonangol de Namibe
- 2003 : Interclube
- 2002 : Petro de Luanda
- 2001 : Sonangol de Namibe
- 2000 : Petro de Luanda
- 1999 : Sagrada Esperança
- 1998 : Petro de Luanda
- 1997 : Petro de Luanda
- 1996 : Progresso de Sambizanga
- 1995 : Atlético Sport Aviação (ASA)
- 1994 : Petro de Luanda
- 1993 : Petro de Luanda
- 1992 : Petro de Luanda
- 1991 : 1.º d'Agosto
- 1990 : 1.º d'Agosto
- 1989 : Ferroviário de Huíla
- 1988 : Sagrada Esperança
- 1987 : Petro de Luanda
- 1986 : Interclube
- 1985 : Ferroviário de Huíla
- 1984 : 1.º d'Agosto
- 1983 : 1.º de Maio de Benguela