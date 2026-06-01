Angola: Football - Palmarès de la Coupe d'Angola

31 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ALH/BS

Huambo — Le Wiliete de Benguela a été sacré, dimanche, champion de la Coupe d'Angola de football en s'imposant face au Kabuscorp de Palanca (2-1), en finale de la 43e édition de la compétition, disputée au stade Daniel Cassoma Lutucuta, dans la province de Huambo.

Palmarès de la Coupe d'Angola (1983-2026)

  • 2026 : Wiliete de Benguela
  • 2025 : Kabuscorp de Palanca
  • 2024 : Petro de Luanda
  • 2023 : Petro de Luanda
  • 2022 : Petro de Luanda
  • 2021 : Petro de Luanda
  • 2020 : Compétition suspendue (Covid-19)
  • 2019 : 1.º d'Agosto
  • 2018 : Non disputée
  • 2017 : Petro de Luanda
  • 2016 : Recreativo de Libolo
  • 2015 : FC Bravos de Maquis
  • 2014 : Benfica de Luanda
  • 2013 : Petro de Luanda
  • 2012 : Petro de Luanda
  • 2011 : Interclube
  • 2010 : Atlético Sport Aviação (ASA)
  • 2009 : 1.º d'Agosto
  • 2008 : Santos FC
  • 2007 : 1.º de Maio de Benguela
  • 2006 : 1.º d'Agosto
  • 2005 : Atlético Sport Aviação (ASA)
  • 2004 : Sonangol de Namibe
  • 2003 : Interclube
  • 2002 : Petro de Luanda
  • 2001 : Sonangol de Namibe
  • 2000 : Petro de Luanda
  • 1999 : Sagrada Esperança
  • 1998 : Petro de Luanda
  • 1997 : Petro de Luanda
  • 1996 : Progresso de Sambizanga
  • 1995 : Atlético Sport Aviação (ASA)
  • 1994 : Petro de Luanda
  • 1993 : Petro de Luanda
  • 1992 : Petro de Luanda
  • 1991 : 1.º d'Agosto
  • 1990 : 1.º d'Agosto
  • 1989 : Ferroviário de Huíla
  • 1988 : Sagrada Esperança
  • 1987 : Petro de Luanda
  • 1986 : Interclube
  • 1985 : Ferroviário de Huíla
  • 1984 : 1.º d'Agosto
  • 1983 : 1.º de Maio de Benguela

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