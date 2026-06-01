Angola: Ricardo Jorge remporte le Grand Prix international de motocross de Cabinda

31 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ING, JFC, JL et SB

Cabinda ( — Le pilote Ricardo Jorge, de l'équipe Francisco Amado Jhon (FAJ) de la province de Cabinda, a remporté samedi, le Grand Prix international de motocross de Cabinda, dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de l'accession de Cabinda au statut de ville, le 28 mai.

Ricardo Jorge a facilement remporté les trois manches, ne laissant aucune chance à ses principaux adversaires avec 60 points.

Le pilote Humba Carlos, de l'équipe Mercenários de Luanda, a terminé deuxième avec 50 points, tandis qu'Augusto Congo, également de la même équipe, a pris la troisième place avec 45 points.

La course, disputée sur le circuit João Tomé, a réuni neuf pilotes, quatre de la province de Cabinda et cinq de Luanda.

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Les pilotes de la République du Congo, pays voisin de l'Angola, qui participent habituellement à ce Grand Prix, étaient absents cette année, apparemment en raison de problèmes administratifs.

S'adressant à la presse, l'administrateur municipal de Cabinda, Luís Avelino Yebo, a déclaré que les participants avaient su donner du prestige à l'événement et a annoncé d'autres courses de motocross tout au long de l'année.

La précédente édition du Grand Prix international de motocross de Cabinda avait également été remportée par Ricardo Jorge.

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